C’est un secret de polichinelle : sur ses six premiers matchs, l’équipe de France est celle qui a perdu le plus de ballons dans cet EuroBasket 2022. Beaucoup trop de cadeaux déposés dans les papattes adverses, certaines silhouettes sur le banc des accusés, et une immense marge de progression à l’avant-veille du quart de finale face à l’Italie. Débrief.

À la question « Peut-on perdre 95 ballons en six matchs et se qualifier malgré tout pour les quarts de finale d’une compétition ? », les Bleus répondent positivement. Il est quand même culotté de débuter chaque rencontre en connaissance de ce problème, de ne pas réussir à le gommer, de s’en sortir, puis de resoulever ce problème en conférence d’après-match. Une sorte de spirale infernale maintenue à la fois par le talent et le manque de concentration. Le huitième de finale face à la Turquie samedi dernier l’a montré, le fil est de plus en plus mince et il sera compliqué – voire impossible – de passer l’Italie, une équipe qui déboule en transition, sans rester en-dessous des 15 ballons perdus. En cela, Nando de Colo et Nicolas Batum, gestionnaires absolus et maîtres du tempo, manquent énormément.

Sur le banc des accusés, trois Bleus (trop) en vue : Rudy Gobert, avec 2,8 balles perdus en 27,2 minutes de moyenne, secondé par Thomas Heurtel, avec 2,7 ballons perdus en 25,6 minutes de moyenne, suivi de Guerschon Yabusele, avec 2,4 ballons perdus en 24,9 minutes de moyenne. Bon, un peu malfrat d’afficher Guerschon qui brille dans tous les autres compartiments du jeu. On pensait d’ailleurs Evan Fournier moins bon élève que lui, mais le sniper des Knicks ne perd finalement « que » 2 ballons en 30 minutes de moyenne. Même topo pour Terry Tarpey, visé par Vincent Collet à la sortie du match contre la Bosnie-Herzégovine, qui n’arrive qu’en 151e position de cet EuroBasket avec 0,8 ballon perdu en 18 minutes de moyenne. Le Français qui perd le moins de cuirs ? Amath M’Baye, avec un seul ballon perdu sur ses quatre matchs disputés (18,9 minutes de moyenne).

Et si l’on pose la statistique globale sur la table, à côté des précédentes éditions de l’EuroBasket ? Lors du fiasco de 2017, la France – tombée 84 à 81 face à l’Allemagne – n’avait pas passé le cap des huitièmes de finale. Sur les six matchs de compétition disputés, les Bleus avaient perdu 88 ballons, soit sept de moins que sur cet EuroBasket 2022. En 2015, arrivée 3ème du tournoi, l’équipe de France n’avait perdu « que » 114 ballons en neuf matchs. En 2013, année de sacre, l’escouade de Tony Parker bouclait un Euro parfait avec seulement 128 ballons perdus en onze matchs. Si l’on devait transposer la stat actuelle de l’équipe de France 2022 sur onze matchs, cela donnerait… 174 ballons perdus. C’est indécent et, pour le moment, bien insuffisant pour envisager la médaille d’or. À titre de comparaison, en 2017, les Slovènes – vainqueurs de l’EuroBasket – perdaient 93 ballons en neuf matchs. Deux ans plus tôt, les Espagnols n’en perdaient que 89 en neuf rencontres. Si l’on suit une certaine logique (pas hyper logique non plus ) c’est déjà mort. Si on suit une autre logique (plus vérifiable), il faut urgemment se reprendre.

« Fratelli d’Italia, L’Italia s’è desta, Dell’elmo di Scipio, S’è cinta la testa… ». On ne sait absolument pas ce que cela veut dire, mais on sait que les Italiens vont nous rouler dessus si le problème des ballons perdus n’est pas réglé incessamment sous peu. C’est essentiel à la survie des Bleus dans cet EuroBasket, aussi bien que mal embarqués.