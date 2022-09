Pour Howard Beck, rédacteur Sports Illustrated, Jeanie Buss, la proprio des Lakers, a levé le voile sur sa relation avec LeBron James. Communiquent-ils régulièrement ? Quel avenir lui voit-elle sous le soleil californien ? S’échangent-ils des noms de joueurs à signer pour atteindre leur objectif commun d’un second titre ? Débrief.

Comment ne pas faire l’éloge d’un bonhomme qui fait tourner 99% du secteur marketing de ton équipe ? Le 30 août dernier, Jeanie Buss en plaçait une bonne pour Russell Westbrook, « le meilleur joueur des Lakers la saison passée ». Une décla qui n’a pas manqué de faire réagir, bien que la proprio sous-entendait par là qu’il était le plus méritant, celui qui se la donnait le plus en dépit des innombrables critiques. Pour Howard Beck donc, un journaliste de chez Sports Illustrated, Jeanie Buss a balayé sa précédente sortie médiatique en rendant à LeBron ce qui appartenait à LeBron : « C’est un leader fantastique sur le terrain et en dehors. Je pense que nous sommes bénis de l’avoir comme Laker. Je veux le voir prendre sa retraite en tant que Laker ». Bon, ce dernier point sera difficile à satisfaire, LeBron James ayant indiqué vouloir rejoindre son fils à l’été 2024 dans la franchise qui le draftera. À moins d’une saison 2023-24 calculée pour drafter assez haut – ou d’un trade bien inventif – LeBron James ne prendra pas sa retraite à Los Angeles. M’enfin, l’église est remise au centre du village, et toujours pour Howard Beck, Jeanie Buss a fait part de sa relation avec son franchise player, basée sur une communication fluide et – a priori – sans détours.

« Avec LeBron, nous avons une ligne de communication entre nous deux, et il sait qu’il peut me joindre à tout moment et vice versa. […] Je pense qu’il se sent apprécié. J’apprécie qu’il ait signé une prolongation pour rester ici et continuer à diriger les Lakers. »

