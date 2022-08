Quelle sympathique citation de Jeanie Buss. Dans un entretien accordé à The Athletic, la propriétaire des Lakers est revenue sur la saison passée des Lakers. L’occasion pour la dame d’indiquer que selon elle, Russell Westbrook avait été le meilleur joueur de l’équipe en 2021-22. Attention à ne pas trop s’exposer au soleil de Californie du Sud, car cela peut s’avérer dangereux même à la fin de l’été, la preuve.

Mardi 30 juin 2022, aux alentours de 17h30. La rédaction commence a aborder une sereine fin de journée, rythmée par l’EuroBasket qui approche à grands pas. Soudain, une petite notification retentit, et s’en suivent des éclats de rire qui deviennent bientôt une rigolade collégiale. La raison ? Encore une fois, les Lakers. Pour préciser, il s’agit de leur présidente et propriétaire, Jeanie Buss. Jamais la dernière pour donner son avis sur la situation sportive de sa franchise, Madame la présidente s’est feint cette fois-ci d’une déclaration à deux niveaux de lecture concernant Russell Westbrook. Le premier, c’est qu’il s’agit d’ironie, et c’est au mieux un peu limite, au pire un vrai signal envoyé à Russell Westbrook pour lui dire qu’il avait vraiment pas assuré la saison passée. Le second ? Il s’agit de prendre l’avis de Buss comme étant très sérieux et dans ce cas là, il faut soit consulter d’office un ophtalmologiste, soit un bon psy. Ah oui, la déclaration en question ? Elle a été recueillie par Sam Amick de The Athletic, et on vous l’envoie tout de suite. Attention, mouillage de nuque recommandé.

« Mon avis, c’est que Russell Westbrook était notre meilleur joueur la saison dernière. Il a pratiquement joué à tous les matchs, a toujours été présent et a travaillé dur. » – Jeanie Buss

Craquage ? Peut-être, peut-être pas. Pour traiter cette information avec un peu plus de sérieux – même si la tâche n’est pas simple – il est important d’insister sur le fait qu’une mention par la présidente des Lakers d’un joueur comme Westbrook est assez intéressante en manière de communication. Serait-ce une manière de signifier au garçon qu’il possède encore toute confiance de sa direction ? Il y a sans doute un peu de cela. Une façon d’indiquer que les Purple & Gold sont satisfaits de leur rotation à la mène et ne comptent désormais plus fouiner pour étoffer le secteur ? C’est un peu farfelu, mais n’oublions pas de quelle franchise ce papier parle. Pour rester dans le concret, il apparaît plus raisonnable de dire que cela est effectivement une confirmation que Russ est toujours dans les plans de Los Angeles. Apporter un peu de calme alors que la situation autour de l’homme est pour l’instant assez chaotique, c’est un grand oui. Le faire aussi maladroitement ? Un peu plus tendu quand même. Aussi choqué que nous, Sam Amick s’est permis d’envoyer un message à Jeanie Buss, après l’entretien, pour lui demander de confirmer ses propos. La proprio a répondu qu’elle souhaitait signifier « régulier » dans le sens où Westbrook a effectivement été présent à presque tous les matchs. Aie, comme dirait Mister V : « Le mal est fait, Farouk« . En tout cas, cette saison sera sans doute très importante pour le joueur et la franchise, alors il faut désormais que le Zér0 saisisse la main tendue et envoie une pure année de basket.

Jeanie Buss unplugged: The Lakers owner sits down with @sam_amick to talk about L.A.’s power structure, LeBron’s future, Russell Westbrook and more.https://t.co/NL23qp5gF0 pic.twitter.com/4uu0L5ejEX — The Athletic (@TheAthletic) August 30, 2022

Petit rappel à tous ceux qui profitent encore des plages d’ici et d’ailleurs : n’oubliez pas la crème solaire, le chapeau et le parasol. Pensez aussi à bien vous hydrater, car insolations et coups de soleil sont très fréquents. En tout cas, c’est ici notre seule hypothèse pour expliquer cette vision un peu étrange des choses signée Jeanie Buss.

Source : The Athletic