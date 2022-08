Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes des Nets, Markieff Morris a bien rejoint Kevin Durant et sa bande. L’intérieur a signé un contrat d’un an.

La saga Kevin Durant bouclée, Brooklyn peut passer la seconde sur son recrutement et préparer un peu plus sereinement la saison à venir. Après T.J. Warren, Royce O’Neale ou encore Yuta Watanabe, c’est Markieff Morris qui sera sous les ordres de Steve Nash la saison prochaine. En fin de contrat avec le Heat, l’ailier-fort n’avait pour le moment signé aucun contrat mais on l’annonçait dans le viseur des Sixers. Sean Marks n’a pas voulu laisser la concurrence lui passer devant et il s’est donc mis d’accord avec le joueur sur un contrat d’un an pour un montant non dévoilé (sans doute minimum). Une info confirmée par Shams Charania de The Athletic.

Free agent Markieff Morris has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, pending physical exam, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2022

Lentement mais sûrement, le GM des Nets est en train de valider un été de qualité. Il a réussi à conserver ses deux stars, pourtant sur le départ, et il leur a offert un supporting cast intéressant pour les aider à lutter pour le titre. Sans oublier que Ben Simmons est censé revenir à la rentrée. Il y a pas mal d’incertitudes sur l’état de santé des uns et l’état d’esprit des autres mais c’est assez solide. Markieff Morris, c’est de l’expérience (onze saisons NBA), un peu vécu en Playoffs (champion avec les Lakers en 2020), de la polyvalence, quelqu’un qui a déjà joué (et partagé un vestiaire) avec des stars et un joueur dur au mal qui va se battre sur le terrain. Malheureusement parfois un peu trop pour son propre bien. Longuement blessé suite à l’embrouille avec Nikola Jokic, le joueur n’était revenu qu’en bout de saison et on ne l’a même pas vu en Playoffs avec Miami… Il sera intéressant de voir s’il a récupéré à 100%, car Shams précise que la visite médicale n’est pas encore effectuée, et quel sera son rôle au sein de la rotation. Kevin Durant occupait l’an dernier le poste 4, on devrait logiquement voir Ben Simmons occupait aussi ce rôle et Royce O’Neale est arrivé cet été. Il va falloir se montrer convaincant pour aller gratter des minutes.

Champion avec les Lakers il y a deux ans et en perte de vitesse depuis, Markieff Morris va tenter de se relancer à Brooklyn et d’aller chercher une deuxième bague en carrière. Vu l’effectif qui commence à se mettre en place, il n’est pas interdit de rêver.

