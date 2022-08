Ça bouge du côté des Nets ! Alors oui, c’est un peu moins bling-bling que les rumeurs autour de Kevin Durant ou Kyrie Irving, mais toujours est-il que Brooklyn ne reste pas les bras croisés. Les copains de Sean Marks viennent d’enregistrer la signature de Yuta Watanabe. Comment ça « c’est qui lui déjà, son blase me dit quelque chose » ? Mais si vous savez, l’intérieur des Raptors qui a mangé un poster monumental par Anthony Edwards l’année dernière. En plus du Japonais, les Nets visent également Markieff Morris.

Patrick Beverley en parlait il y a quelques jours, le (possible) transfert de Kevin Durant aura gelé le marché pendant presque deux mois. Désormais, et maintenant que KD reste à Brooklyn, les traditionnels mouvements de l’intersaison se remettent peu à peu en route. Après que les Lakers se soient offerts Pat Beverley justement, c’est au tour d’un autre prétendant au titre de se renforcer. En quête de joueurs pour alimenter un secteur intérieur un peu dépeuplé depuis les départs de Bruce Brown, Andre Drummond ou encore Blake Griffin, les Nets viennent de signer Yuta Watanabe. Le Japonais sort de deux saisons du côté de Toronto. Alors évidemment, Yuta est loin d’être une star mais le garçon a montré qu’il pouvait rendre quelques précieux services durant son passage dans l’Ontario. Joueur de devoir, capable de s’écarter, l’international nippon n’hésite pas à se sacrifier pour ses coéquipiers, demandez à un certain Ant-Man il vous dira. Bon, l’idée avec Watanabe, ce n’est probablement pas d’en faire un titulaire, mais plus un gars au bout du banc destiné à faire le nombre et à gratter quelques minutes par-ci, par-là. Allez, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Brooklyn aurait également un autre joueur dans le viseur. Super pote de Nikola Jokic (non), bagarreur en chef et vétéran précieux quand le besoin s’en fait sentir, Markieff Morris est sur les tablettes de la bande à Steve Nash.

The Nets say team has signed free agent Yuta Watanabe. The Japanese forward has played four seasons for Toronto and Memphis. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2022

Eh oui, contrairement à son frérot Marcus, solidement installé chez les Clippers, Markieff n’a toujours pas d’équipe depuis son départ de Miami. Souvenez-vous la saison dernière, « Keef » avait fait beaucoup de bruit pour une altercation franchement crade avec Nikola Jokic. On ne va pas refaire l’histoire, mais les deux se sont embrouillés un peu bêtement. Après un match passé à prendre des gnons, le MVP Serbe a littéralement pété un câble et démoli le Morris Bro. Bilan des courses, une vilaine blessure aux cervicales et quatre mois passés loin des parquets pour Keef. Bref, vous l’aurez compris, pas la meilleure saison de la vie de l’intérieur, qui se retrouve donc sans équipe pour le moment. Heureusement, le bonhomme a déjà fait ses preuves et son profil est vraiment intéressant pour des contenders désireux de ramener viande et expérience dans la raquette. Poste 4 capable de jouer au large de temps en temps, Markieff Morris est un aboyeur dont le vice et l’expérience peuvent s’avérer précieux dans les moments chauds (bon, pas toujours visiblement). On parle quand même d’un bonhomme champion avec les Lakers en 2020, et qui roule sa bosse en NBA depuis onze ans maintenant. D’ailleurs, Brooklyn ne serait pas la seule équipe intéressée puisque Philadelphie souhaiterait aussi s’offrir les services du Twin. Une bataille à deux voire peut-être plus pointe donc le bout de son nez.

Nets, 76ers Interested In Signing Markieff Morris https://t.co/X8mznZkQyV — RealGM (@RealGM) August 28, 2022

Yuta Watanabe signé, c’est désormais l’opération Markieff Morris qui est enclenchée chez les Nets. Désireuse de s’attacher les services du champion 2020, la franchise de Brooklyn va quand même devoir se méfier de Sixers en embuscade, prêts à leur jouer un mauvais tour.

Sources texte : RealGM / The Athletic