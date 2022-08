Alors que les négociations entre le Jazz et les Knicks concernant un trade de Donovan Mitchell trainent en longueur, il se murmure que les Los Angeles Lakers pourraient venir se mêler aux discussions. Objectif : profiter du deal pour se débarrasser de Russell Westbrook.

Knicks et Lakers partagent un point commun cet été, ils n’arrivent pas à obtenir ce qu’ils désirent. Les premiers ne parviennent pas à mettre la main sur Donovan Mitchell à cause de la gourmandise du Jazz (et de Danny Ainge), les autres cherchent toujours un point de chute pour Russell Westbrook, sans succès. Et si tout ce beau monde travaillait main dans la main pour se faciliter la vie ? C’est en tout cas la théorie de Marc Stein du New York Times. Selon l’insider, la franchise californienne souhaiterait se greffer aux discussions déjà existantes entre Utah et New York pour placer Russell Westbrook loin de la Crypto.com Arena. À quoi ressemblerait un possible deal ? Utah récupérerait Brodie (et probablement des joueurs de complément de New York, des jeunes en l’occurrence, mais reste à savoir lesquels) ainsi que des picks en provenance de L.A. et de Big Apple. Sans surprise, les Knicks s’offriraient ainsi Donovan Mitchell, leur cible depuis de nombreuses semaines. Enfin, les Lakers prendraient plusieurs role players du Jazz en compensation. Avec Bojan Bogdanovic, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Jared Vanderbilt, Rudy Gay ou encore Mike Conley, il y a de quoi offrir un peu de profondeur d’effectif à Darvin Ham, même si tous ne viendront pas.

On est évidemment sur de la rumeur donc on sort les grosses pincettes mais il y a peut-être moyen de contenter tout le monde si un deal est mis en place. New York pourrait avoir une star pour enflammer le Madison Square Garden, Utah bétonnerait sa reconstruction avec de nouveaux assets alors que Los Angeles pourrait rééquilibrer son effectif, bien entourer son duo LeBron James – Anthony Davis et refermer une fois pour toute le triste chapitre Russ. Ils ont d’ailleurs déjà le remplaçant attitré de Brodie dans leurs rangs depuis l’acquisition de Pat Beverley en provenance du… Jazz. Tiens, tiens, le monde est petit. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs autour du MVP 2017, même si Darvin Ham continue de dire à qui veut l’entendre que son meneur aura un vrai rôle à jouer la saison prochaine. Discours de façade ou vraie confiance en Westbrook ? Bon courage pour le découvrir mais Marc Stein insiste quand même sur le fait qu’en cas d’absence de deal, Brodie sera bien le titulaire chez les Angelinos et pas le back-up de Pat Bev’. Ça vaut ce que ça vaut mais reste à voir si le célèbre numéro 0 portera toujours un maillot doré au moment de la reprise.

Les discussions entre Knicks et Jazz autour de Donovan Mitchell pourraient-elles faire les affaires des Lakers ? Rob Pelinka semble prêt à venir à la table des négos pour faciliter un deal et envoyer Russell Westbrook loin de L.A. Les GM sauront-ils se mettre d’accord ?

Source texte : Marc Stein / New York Times