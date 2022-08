Boum ! Alors que ce vendredi après-midi était d’un calme plat dans les couloirs de la rédaction de TrashTalk, voilà qu’une belle plâtrée d’infos Free Agency nous est servie par Michael Scotto de chez HoopsHype. Au programme ? Du lourd, puisque selon l’insider, des discussions auraient été engagées entre les Knicks, les Lakers et le Jazz autour d’un très gros transfert qui pourrait inclure Donovan Mitchell, Russell Westbrook, mais aussi Patrick Beverley et des picks de Draft. On fait le point, et vive le mois d’août !

Tout le monde n’est donc pas en vacances la première quinzaine d’août en NBA. Voilà une nouvelle qui fait chaud au coeur, puisque cela nous offre de belles informations comme celle que nous allons traiter dès maintenant. Allez, on rentre dans le vif du sujet sans attendre. Selon Michael Scotto, insider NBA chez HoopsHype, des discussions ont eu lieu entre Lakers, Knicks et New-York. Première information là dedans, c’est que ça pourrait annoncer des mouvements d’ampleur au niveau des effectifs de ces équipes. Si la situation actuelle n’est pas celle d’une Free Agency intense, on le doit bien aux situations complexes de quatre joueurs. Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn, Russell Westbrook à L.A. et Donovan Mitchell au Jazz. Si l’un des ces noms venait à bouger, cela lancerait peut-être enfin la chute de tous les autres dominos. Normal que tout le monde soit frileux tiens, pas question de lâcher le moindre morceau intéressant si jamais une opportunité de récupérer un gros joueur se présentait… logique.

Ces discussions entre trois équipes pourraient bien lancer sérieusement la seconde partie des hostilités estivales. Jusqu’ici, les rumeurs ne faisaient état que d’un intérêt des Knicks pour Donovan Mitchell. Une information confirmée par Scotto, qui explique que New York possède les éléments suffisants pour contenter le Jazz. Des picks de Draft, des jeunes prometteurs comme Quentin Grimes et Obi Toppin par exemple. Attention cependant car avec de telles pertes potentielles, les Knicks hypothèqueraient assez lourdement leur futur. Dans le même temps, le Jazz aurait toujours besoin de transférer certains joueurs n’ayant plus d’intérêt particulier pour la franchise du fait du projet de reconstruction en train d’être lancé. Parmi ceux ci ? Patrick Beverley, Jordan Clarkson et Bojan Bogdanovic, Malik Beasley. Ces gars là ont leur place dans une équipe qui joue les Playoffs, pourquoi les retenir ? Nous n’avons pas évoqué Mike Conley, mais c’est normal. Ce dernier est actuellement lui aussi cité dans des rumeurs, mais qui l’envoient à Cleveland contre Collin Sexton.

Sources: The Lakers, Knicks and Jazz discussed a three-team trade with Donovan Mitchell landing in New York, Patrick Beverley and another key Jazz player to the Lakers, Russell Westbrook on the move, and draft picks to Utah. More details on @hoopshype. https://t.co/AejGhQPKVK — Michael Scotto (@MikeAScotto) August 5, 2022

C’est là que les Lakers interviendraient. Désireux de renforcer leur équipe globalement en attirant des joueurs d’un niveau plus élevé, certains noms de cette liste seraient les bienvenus à Hollywood. Selon Scotto ? On parle de deux joueurs, parmi la liste de quatre cités ci-dessus. Beverley serait tout de même un élément qui ne bougerait pas peu importe le scénario. Recevoir c’est bien, mais donner c’est mieux. Et avec des garçons de ce calibre à refourguer, le Jazz risque de facturer gros. Enfin gros, y’a moyen de moyenner comme dirait l’autre. Le projet des Mormons avec les Lakers ? Récupérer Russell Westbrook, et inclure les picks 2027 et 2029 des Lakers dans sa valise. Des picks avec le moins de protection possible, c’est ça les affaires messieurs. Bien sûr, Russ serait coupé dans la foulée et pourrait alors s’engager librement là où il le souhaite. L’avantage pour les Knicks dans ce bazar ? En incluant Los Angeles dans le deal, ils n’auraient plus à envoyer toute leur jeune garde pour récupérer Mitchell.

Au global – toujours selon Scotto – cela nous donnerait quelque chose comme :

Lakers reçoivent : Patrick Beverley + un des trois joueurs : Bojan Bogdanovic, Malik Beasley, Jordan Clarkson

Utah reçoit : Russell Westbrook /choix de Draft 2027 et 2029 des Lakers / plusieurs choix de Draft (premier tour) des Knicks

Knicks reçoivent : Donovan Mitchell

Voilà pour les grandes lignes. Pour autant, ne prenez pas tout cela pour argent comptant. Les Lakers auraient toujours de l’intérêt pour Cameron Reddish, qu’ils avaient sans succès tenté de recruter à la Free Agency 2021. En s’incrustant dans ce blockbuster trade, ils pourraient cette fois avoir les arguments pour le récupérer. Il en va de même pour les Knicks, qui zieuteraient Malik Beasley. Conseiller basket de la franchise de NY, Gersson Rosas était celui chez les Wolves qui convaincu Malik de signer à l’époque en faveur de Minny… un détail qui pourrait avoir son importance.

On saisit aussi via ces rumeurs toute l’importance pour les Lakers de se délester de Russell Westbrook. Scotto indique que beaucoup de responsables de franchises dans la ligue n’auront aucune envie d’accueillir le MVP 2017 sans que les deux tours de Draft des Lakers soient inclus. En somme, les inconnues sont encore nombreuses, mais ce tableau dépeint bien l’un des scénarios les plus sérieux concernant les cas Mitchell et Westbrook. Et surtout, il contenterait toutes les parties prenantes

Alors, vous en pensez quoi vous ? Ici, on prend avec beaucoup d’attention toutes ces infos. Primo, ça nous fait plaisir d’avoir des rumeurs croustillantes comme ça pour éviter de fondre même à l’ombre et nous aider à surmonter la canicule. Deuzio, ce transfert pourrait être le premier domino de cette Free Agency, et ça c’est d’la patate.

Source : HoopsHype