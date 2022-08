L’été 2021 restera à jamais gravé dans nos mémoires de fans. Pourquoi ? Car le flirt entre juillet et août nous aura offert quasiment dans le même temps les Finales NBA, la Free Agency, les Jeux Olympiques, la Draft et la Summer League. Are you serious ? Oh que oui. Les stigmates de cette folle période sont encore là, un an après, tant et si bien qu’on a décidé, sur quelques jours, de vous rappeler certains de ces souvenirs encore présents. 2021 en intra-veineuse. Aujourd’hui ? On revient sur cette action mythique de Nicolas Batum, dans les dernières secondes d’une demi-finale olympique.

Nous sommes le 5 août 2021 et il est 14h environ, pas de sieste aujourd’hui car depuis quelques semaines le sommeil n’a plus sa place dans nos vies, ni le jour, ni la nuit. Encore moins en cette après-midi estivale donc, puisque la France du basket joue ni plus ni moins qu’une demi-finale olympique face à la Slovénie, sa force de frappe un peu flippante et son génie Luka Doncic. Luka qui n’a alors jamais perdu DE SA VIE avec sa sélection senior, jugez plutôt l’ardeur de la mission. Mais ce jour-là un homme en avait une, de mission, cet homme c’est Nicolas Batum et sa mission était justement de freiner ce diable de Luka. Deux jours plus tôt le capitaine des Bleus avait commencé sa journée en prolongeant avec les Clippers et l’avait fini en matant l’Italie grâce à un match de tronpa, et en ce 5 août c’est un step autrement plus historique que va passer Batman avec l’EDF, un step dont il se souviendra toute sa vie, un step dont ON se souviendra toute notre vie.



Il est 16h environ. Cette demi-finale des Jeux tient toutes ses promesses car les deux nations proposent un match immense, et la fin de match ne le sera… qu’immensément plus encore. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nando De Colo en leaders accomplis, Timothe Luwawu en facteur X beaucoup trop utile, ça c’est pour nos Bleus. En face ? Luka Doncic terminera la rencontre avec un triple-double orné de DIX-HUIT passes décisives, à deux unités du record olympique car le petit n’a pas le temps. Mais un autre homme va donc surgir pour faire de ce 5 août une fête nationale, et cet homme c’est Nicolas Batum.



Concluant parfaitement un match dans lequel il aura défendu le fer avec honneur et bravoure, Nico s’élève dans les dernières secondes pour nous offrir un cliché qui fera date, avec ce contre absolument phénoménal sur Klemen Prepelic, à l’issue d’un money time bouillant comme de l’huile de friture. Le geste est limpide et pur, le geste est parfait, même Nando De Colo ne se rend pas compte que la France a gagné tant le moment semble suspendu. La France a vaincu l’épouvantail à l’issue d’une après-midi sous tension, la France est en Finale des Jeux face à Team USA, 21 ans après Sydney, et Nicolas Batum entre définitivement dans l’Histoire de France en tant que général vainqueur d’une grande bataille.

Un souvenir impérissable, les émotions olympiques et patriotiques se superposant à un stress amplifié par la fatigue d’un été meurtrier pour les organismes. Qu’on se le dise, on s’en souviendra tou-jours. Toute. Notre. Vie. Et on en parlera à nos gosses, et pour tout vous dire, c’est même déjà fait.

Hop, pour revivre ce moment tellement fou c’est juste ici :

