Nicolas Batum a posé le plus GROS contre de l’histoire de France : chase-down block au buzzer, ça part direct au Panthéon

Il est de ces histoires que l’on aime à raconter à nos enfants, au moment d’aborder nos souvenirs de guerre. Tony Parker et son discours à la mi-temps de la demi-finale de l’Euro 2013, la défense de Makan Dioumassi ou les shoots de Tonio Rigaudeau à Sydney en 2000, le shoot de Thomas Heurtel en 2014, etc, etc. En ce jour de grâce du 5 août 2021 Nicolas Batum est entré dans la catégorie des immortels, en offrant grâce à une action dantesque une joie immense au basket français, au sport français tout court. La NBA avait son « The Block », nous avons désormais le nôtre.

Dix secondes à jouer, la France mène 90-89 et les nerfs sont évidemment à vifs. Sur le terrain, sur le bord du terrain, et devant nos écrans bien sûr, transformés en flaque que nous sommes alors par deux heures d’un match beaucoup trop intense. Ce que l’on ne sait pas encore ? C’est que la France du basket va vivre quelques secondes plus tard l’un des moments les plus magiques de son histoire basketballistique. Luka Doncic a la balle en main mais comme lors d’une très grande partie de ce match Nicolas Batum lui colle aux basques, Rudy Gobert fait le taf sur le switch et Lulu doit lâcher la balle, pas aujourd’hui que tu feras la nique à la défense, à LA défense. Ballon qui voyage jusqu’à l’homme de la fin de match côté slovène, Klemen Prepelic, et obligation pour Klay Men de driver malgré un peu de monde dans la raquette. La suite ? On s’assoit, et on apprécie.

Couverture parfaite de Nico qui accompagne Prepelic dans son attaque du panier, élévation, étendue de bras semblant mesurer des kilomètres, timing parfait, George Eddy aurait même parlé de hang-time baby, et cette gifle énorme contre la planche, en se retournant, histoire d’obtenir des juges un 10 en technique et un 10 en esthétique. Le contre est parfait, il claque contre la planche comme le message envoyé par la France à la planète basket, et le quatrième contre de Nico offre ainsi aux Bleus une historique qualification pour la finale de ces Jeux Olympiques. En live et avec les commentaires ? Ca se passe presque de… commentaires.

Instant magique que l’on voudrait voir flotter pour l’éternité, action d’ores et déjà mythique, iconique, légendique, Batumique. Nicolas Batum qui avait profité de cette saison NBA pour se refaire la santé, une réputation et la cerise avec les Clippers, Nicolas Batum qui vient carrément de vivre son apex avec l’équipe de France. C’est pas un capitaine, c’est Batum bébé.