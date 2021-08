Luka Doncic n’est donc pas invincible : première défaite en carrière avec la Slovénie, le génie a fini par trouver son maître

Luka Doncic aura tout donné sur ce match complètement dingue entre la France et la Slovénie. Il y aura laissé son cœur, ses cojones, et tout ce qui va avec. Mais les Bleus auront réussi à contrer sa magie, et Luka découvre tout juste ce que c’est une défaite en sélection. En tout cas chapeau mister, quelle bataille ! Quel match !

Luka silencieux, inconsolable, même par son bourreau du jour Nicolas Batum, qui va le féliciter. Une accolade avec Rudy, et puis Luka quittera le parquet de cette Saitama Super Arena, la serviette sur la tête, vaincu, avant tous ses coéquipiers. Être au sommet, ça donne des ailes, ça nous pousse plus loin, mais la chute, elle, est d’autant plus douloureuse, surtout quand on n’a pas l’habitude. Tout semble lui réussir à Luka, tout semble un jeu pour ce magicien, mais les Tricolores auront mis fin à sa belle épopée, qui semblait tout droit tirée d’un conte de fées. Car cette défaite, c’est la toute première de Luka en sélection en 18 matchs, et il aura tout fait pour repousser cette échéance. Un petit point, une balle qui claque contre le plexiglas, et c’est terminé : la Slovénie n’ira pas en finale des Jeux Olympiques, et Luka ne pourra se battre « que » pour la médaille de bronze. Jusqu’au bout, il aura tout donné, tentant de devenir une fois de plus le héros de toute une nation.

Il ne se sera reposé que quatre petites minutes (comme en témoigne sa tête toute rouge), sinon, le franchise player de Dallas aura tout fait pour tenter de se qualifier, à coup de caviars, de leadership, de rebonds, enfin bref du Luka quoi… Une ligne de stats XXL sur le papier : 16 points, 10 rebonds, 18 passes décisives pour une évaluation de 30. Des coéquipiers sublimés, une belle adaptation au système défensif de Vincent Collet, profitant d’attirer les défenses pour servir les copains. Seule tâche sur la feuille de match, et conséquente, l’adresse, auteur d’un laborieux 5/18 au shoot dont un 2/9 à 3-points. Sa maladresse aura coûté cher aux Slovènes, qui auraient peut-être eu besoin d’un Luka plus scoreur en fin de match… mais bon, c’est pas la faute des Bleus s’ils ont compris comment fonctionnait le prodige des Balkans. Maladroit, ciblé en défense (3 fautes) par les Français, un match très serré… Vous voyez où on veut en venir ? Eh bien forcément, tous ces facteurs on fait naître de la frustration chez le jeune Luka.

Une frustration parfois exprimée sur le terrain, en mode Luka, ce qui lui aura notamment valu une faute technique dans le match. D’ailleurs en passant, une faute technique, c’est un point gratuit, et le score c’est quoi ? 90-89 c’est ça ? On ne dit pas que cette faute est la raison de la défaite des hommes d’Aleksander Sekulić, mais elle a forcément son importance. On le sait, Doncic parle beaucoup à chaque match, donc rajoutez à ça un peu de tension, et ça sort assez vite les mouchoirs quand un coup de sifflet ne lui plaît pas ou un contact ignoré par les arbitres. Et Luka a aussi montré cette frustration en dehors du terrain, après la bataille, réalisant sa meilleure imitation de Thibaut Courtois. D’après Marius Milašius, journaliste lituanien pour 15 minutes, Luka se serait plaint en zone mixte, accusant l’arbitrage FIBA d’avoir fait basculer la rencontre en faveur des Bleus. Enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette décla, mais sachez que Doncic a bien le seum. Un seum qui ne doit cependant pas cacher le formidable tournoi du prodige, qui reviendra à coup sûr encore plus fort.

"FIBA happened" – Luka Doncic yelled after I asked Ziga Dimec to summarise the end of the 4th quarter of the Olympics semifinal. Luka was raging in the mix zone and repeated several times that FIBA is happy about the result. — Marius Milašius (@mamilasius) August 5, 2021

C’est sûrement pas aujourd’hui que Doncic aurait voulu connaître sa première défaite en sélection, et surtout pas au terme d’un scénario si douloureux. Pas après le très beau parcours des siens, pas après ses exploits sous les couleurs de l’équipe nationale. Allez, on sait que c’est dur Luka, mais il y a encore une médaille de bronze à aller chercher face aux Boomers.