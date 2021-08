Nando De Colo à la folie : 25 points, 7 rebonds et 5 assists, un chef d’œuvre historique pour le patron des Bleus

Les doigts tremblent encore, la voix n’est pas statuée, mais l’esprit commence à se rendre compte de la performance dont Nando De Colo vient de nous gratifier. Une masterclass de justesse contre l’adversaire slovène, propulsant ainsi la France vers une dernière étape tant convoitée. Débrief.

À 34 ans, Nando De Colo vient probablement de voir s’éteindre la plus belle génération de basketteurs qu’ait connu le voisin espagnol. Une Roja sortie en début de semaine par l’ogre cainri, tirant ainsi le rideau sur tous les petits copains de pinceaux de l’arrière français. Des artistes comme Sergio Llull et Ricky Rubio pour lesquels le sort des terrains FIBA a enfin tourné. A contrario, ce jeudi 5 août 2021 restera à jamais gravé au fer rouge dans la carrière de Nando. Au terme d’une joute disputée de bout en bout contre la Slovénie de Luka Doncic, l’Équipe de France vient de se qualifier pour la troisième finale des Jeux Olympiques de son histoire. Le mono De Colo en a profité pour talquer les fesses de gosses bien malpolis (suivez notre regard) en décochant – les petons en éventail – depuis ses spots favoris. Bien que sa dernière pastille ait échoué contre l’arceau, Nando a pu compter sur Nicolas Batum pour sécuriser la victoire tricolore dans les dernières secondes de la partie, d’une manière d’ores et déjà inscrite au Panthéon. Un immense soulagement tant il aurait été cruel que la prestation du Nordiste vienne taper dans le vent.

Nando de Colo's huge game and Nicolas Batum's last-second block helped France overcome Luka's triple-double! 🤯 pic.twitter.com/LVnN5uFhFx — theScore (@theScore) August 5, 2021

Il arrive que les bouches s’ouvrent pour questionner la légitimité de Nando De Colo, un monstre du basket-ball FIBA dont le passage outre-Atlantique a quelque peu entaché sa crédibilité. Pourtant déposé dans la mallette d’un Gregg Popovich sensible à ce genre de profil, l’expérience de Nando sous le maillot des Spurs n’a pas pris le tournant qu’on lui annonçait. Les cartésiens jugent alors le jeu européen plus soft que celui pratiqué par le peuple qui tire sur des tornades. Aurait-on vraisemblablement deux écoles, avec celle des Mozart où la lecture du jeu et le travail technique priment sur la dimension physique, contre l’usine des testostéronés passionnés par l’utilisation des grands espaces ? Réduire le basket-ball mondial à cette logique contraint beaucoup trop de raisonnements, mais une chose est sûre, Nando De Colo a réussi à montrer que l’efficacité ne dépend pas de la manière mais de la maîtrise.

On pose alors les yeux sur la feuille de match du vétéran tricolore qui a envoyé 25 points, 7 rebonds et 5 assists à 47% au tir, dont un joli 3/5 depuis la grande braderie de Lille. Ses sorties de pick-and-roll ont flingué les hanches des défenseurs slovènes, perdus par une pluie d’hésitations et de changements de rythme. L’occasion pour Nando de rehausser ses moyennes sur le sol nippon, qui topent désormais les 13,8 points, 4,4 rebonds et 6 assists à 47% au tir dont 47% du parking. Paie ta logique sur les pourcentages, mais paie aussi la grandeur d’une ligne statistique tout simplement folle pour un trentenaire déjà bien avancé dans sa dizaine. Même aussi âgé que nos darons, ses séquences offensives puent le basket-ball, en témoigne cette somptueuse no-look pour un Rudy Gobert qui ouvre ses cadeaux avant le 25.

Nando De Colo, su clase pic.twitter.com/gf12Lgf8f3 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 5, 2021

On savait son nom inscrit dans l’histoire de l’Équipe de France, les mots sont aujourd’hui trop faibles pour accompagner la classe de Nando De Colo. Un joueur proprissime au profil unique, qui n’a plus qu’une (grosse) marche à grimper pour squatter tous les bouquins de sport. Vas-y mon grand, le Nord te regarde.