La Slovénie a vu son rêve de médaille d’or s’envoler : une défaite sur le fil mais un cœur énorme, à très vite pour la revanche

Opposée à l’équipe de France, la Slovénie a manqué l’occasion d’aller défier Team USA en finale des JO. Une défaite sur le fil qui va donner des regrets à Luka Doncic et sa bande mais attention de ne pas y penser trop longtemps : il y a encore une médaille de bronze à aller chercher.

Une main, c’est tout ce qui a empêché la Slovénie de disputer la finale olympique. La main ferme de Nicolas Batum sur la dernière pénétration de Klemen Prepelic. Si, évidemment, la joie française prédomine à cette heure, impossible de ne pas louer la combativité et la force de cette séduisante équipe slovène. Parce que oui, il faut le rappeler, la Slovénie disputait là les premiers JO de son histoire et elle a marqué les esprits. Qui aurait cru que ce groupe irait chercher la première place de sa poule, malgré l’ogre espagnol et la toujours vaillante Argentine ? Qui aurait parié que cette équipe avait une telle maîtrise avant le début de la compétition ? Probablement personne. On assimile souvent ce pays à Luka Doncic (ou Goran Dragic avant lui) mais ce serait faire offense à un collectif qui a joué les yeux dans les yeux avec quelques unes des plus grandes nations de la balle orange (Lituanie, Espagne, Argentine et donc France). Plusieurs fois, on a cru que la Slovénie allait lâcher l’affaire contre nos Bleus et à chaque fois, ils sont revenus avec plus de hargne et d’envie. Les Mike Tobey, Vlatko Cancar, Jaka Blazic, tous ont répondu présent. Le ballon de la gagne, ce n’est pas Luka qui le prend mais bien Prepelic, celui qui a fait expulser Fournier et qui a rentré un gros shoot pour revenir à -1. La suite, on l’a connaît tous.

Qu’a-t-il donc manqué à l’équipe d’Aleksander Sekulić pour viser plus haut ? Vraiment pas grand-chose tant ce match aurait pu tourner des deux côtés. Luka Doncic a été bien pris par la défense française et sans lui, la fluidité du jeu offensif n’est plus la même. On a vu pas mal de possessions se finir sur des tirs compliqués à 3-pts. Forcément, ça se ressent un peu sur l’adresse (10/30). Il aurait sans doute fallu un autre créateur pour soulager Luka et c’est là que le départ à la retraite de Goran Dragic laisse un vide. Cette défaite est dure mais elle va permettre à cette équipe d’apprendre et de revenir plus forte la prochaine fois. Maintenant, c’est quoi la suite ? Et bah, il faut se remobiliser direct et oublier la frustration de ce revers. Il y a une médaille de bronze, elle aussi historique, à aller chercher contre l’Australie et c’est tout à fait dans leurs cordes. Le retour à Ljubljana devra attendre.

Luka Doncic et les siens ont chuté aujourd’hui contre l’équipe de France mais ils n’ont pas à rougir de leur défaite. Ce groupe a fait honneur à sa première participation olympique et c’est pas encore terminé. La troisième médaille, c’est pas la plus clinquante mais ça serait déjà une bien belle victoire pour cette jeune nation de la balle orange.