Jeux Olympiques 2021 : France – Slovénie, le replay du match commenté en direct sur TrashTalk

« NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! « NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!! NICOLAS BATUM !!!

Moment d’exception cet après-midi en direct du canapé TrashTalk, lorsque Nicolas Batum a déployé ses ailes pour renvoyer d’une claque virile un lay-up trop pépouze de Klemen Prepelic. L’issue TELLEMENT heureuse de deux heures sous tension, l’issue presque inimaginable d’une demi-finale de très haut niveau qui nous aura fait passer par tous les états. Avant cela la crainte au détour d’un début de match passé à chercher une défense, un troisième quart-temps parfait pour nous redonner la banane, puis cette fin de match étouffante, seulement sauvée par le coup de génie d’un capitaine exemplaire. Sans conteste l’un des plus beaux moments de l’histoire du basket français, et le doux rêve de confirmer cette folie samedi matin à 4h30 face à Team USA, en direct une fois de plus c’est quasiment une promesse, le doux rêve d’un quelque chose que l’on ne peut même pas imaginer tant ce serait irréel.

Vous bossiez cet après-midi ? 1) Vous n’avez vraiment pas de chance et on en est fort désolé et 2) on vous sauve la vie ce soir en vous proposant de revivre dans les conditions du direct cette folle sucrerie. La marche à suivre ? Sit down, prends du pop-corn, et profite.