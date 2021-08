Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : officiel, le 5 août 2021 est entré dans la légende du sport collectif français

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

18h12, match terminé depuis plus de trois heures, et voilà que nous ne sommes… toujours pas redescendu de notre petit nuage. Car ce 5 août fut homérique, il fut idyllique, il fut magique. Un début de journée piano piano avec des Etats-Unis qui se débarrassent sans trop trembler des Australiens, parce que quand Kevin Durant, Devin Booker, Zach LaVine, Khris Middleton, Jrue Holiday et Jayson Tatum jouent tous bien le même jour ça devient compliqué, puis, donc, cet après-midi… tellement spéciale. Une victoire historique de nos Bleus face à la Slovénie de l’invincible Doncic, une victoire obtenue dans les toutes dernières secondes grâce à une action dont on contera les mérites à nos arrières petits-enfants, grâce à une action qui nous a à la fois causé un décollement du cœur et une descente d’organes. Parce que c’est ça les Jeux, des émotions incroyables dont on ne soupçonnerait même pas le fait d’être capable de les ressentir.

Le plus beau dans tout ça (oui, on peut faire encore mieux) ? C’est que demain à 13h la France comptera non pas une, non pas deux, ni trois, ni quatre mais peut-être CINQ équipes en finale des Jeux, WTF, BHV en force puisqu’aujourd’hui les garçons du volley, du hand et du basket ont assuré, et que demain les filles du hand (à 10h) et celles du… basket (à 13h face au Japon) auront l’occasion de magnifier un Grand Chelem déjà réussi chez les gars et qui n’avait pas été vu depuis 1988 à Séoul. Nos filles du b-ball qui voudront leur revanche face à des Japonaises bien trop en forme depuis le début du tournoi et qui ont prévu de craquer demain, tentative de sort jeté, nos Bleues qui ont déjà fait aussi bien qu’en 2016 à Rio et qui tenteront de faire aussi bien qu’en 2012 pour rejoindre en finale le vainqueur de team USA – Serbie c’est à dire Team USA.

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Le programme de samedi

4h30 : Team USA – France

13h : Slovénie – Australie

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour : quarts de finale

Le programme de demain : demi-finales