Team USA a roulé sur l’Australie : 97-78, un quart d’heure pour se mettre en route et l’ouragan américain a tout emporté

On était plutôt hypé pour cette première demi-finale olympique et pour cause, des Australiens invaincus et en pleine bourre affrontaient une Team USA solide mais bien souvent dans la réaction depuis le début du tournoi. Au final ? Des Boomers en pleine bourre en début de match et des Américains… qui ont réagi. Le jour et la nuit pour cette équipe des Etats-Unis, mais quand le jour se lève mieux vaut avoir de bonnes lunettes de soleil.

Un match en deux temps tôt ce matin à Saitama. En premier lieu ? L’Australie qui déroule son basket et les hommes de Gregg Popovich qui jouent la tête dans les pompes. Kevin Durant sauve les meubles mais en face Tonton Joe Ingles démarre avec deux bombes du bistrot, Matisse Thybulle rend fou l’attaque adverse et Dante Exum fait croire aux newbies de France TV qu’il est un bien meilleur joueur de basket que cette fraude de Damian Lillard, « le diamant de cette équipe des Etats-Unis d’Amérique ». 24-18 après un quart-temps et très vite un… +15 au deuxième, Team USA a la tête dans le seau et KD ne peut pas tout faire tout seul. Gênant, mais à la force de quelques gros tirs et d’une défense un poil retrouvé avant la mi-temps les cainris rejoignent les vestiaires avec trois points de retard seulement (42-45), cadeau du ciel quand on voit la configuration de cette première mi-temps.

Qu’a-t-il bien pu se passer à la mi-temps.

Qu’a-t-il bien pu se passer à la mi-temps car dès l’entame du troisième quart c’est une autre équipe américaine qui déboule sur le parquet. Et si on emploie le mot « déboule » ce n’est pas pour rien. Défense retrouvée, des Australiens qui cuvent probablement les demi-pêche de la veille et d’entrée ça fait 9-0 Team USA, trois minutes qui seront en fait le reflet… de toute la deuxième mi-temps. Car quinze minutes plus tard et le temps de se descendre un café on est alors sur un petit 48-15 des familles, ça calme, Kevin Durant a été INJOUABLE sur le début du troisième mais le pire pour les Boomers est peut-être bien le fait que Jayson Tatum, Devin Booker, Zach LaVine et Khris Middleton se sont également mis à jouer au basket. Jrue Holiday en capitaine de défense, toute l’armada qui se met à pilonner de l’autre côté et de pauvres Australiens complètement dépassés malgré quelques tirs du désespoir marqués par Patty Mills ou Chris Goulding.

Le money time sera l’occasion de voir l’entrée sur le terrain de YaVallée McGee 2m13 des Denver Nuggets et d’assister donc à la nouvelle déconvenue des Aussies dans un dernier carré, ça commence à devenir une habitude. Une victoire 97-78 au final, qui ne souffre d’aucune contestation tant Team USA débaroule quand elle déroule, tant Team USA est maboule quand elle déboule. Bref on aura beaucoup ri, mais l’équipe qui affrontera KD et ses boys en finale risque de ne pas rire des masses.