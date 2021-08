Jeux Olympiques de Tokyo : France – Slovénie commenté à 13h, en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk !

Il ne pouvait pas en être autrement, pas pour un tel évènement. A 13h la France du basket sera soudée devant nos Bleus pour cette incroyable demi-finale olympique face à la Slovénie de Luka Doncic, et à 13h TrashTalk sera donc, bien évidemment, en live pour vous faire vivre ce grand moment. Préparez-vous, ça s’annonce encore une fois mythique.

Pas besoin de GPS, voici l’adresse

A la question « que faites-vous à 13h » une seule réponse sera acceptée. Une demi-finale olympique ça ne se regarde pas, une demi-finale olympique ça se vit, et si possible ça se vit ensemble. L’Equipe de France, la Slovénie, Evan Fournier, Luka Doncic, la plus grosse attaque de ces Jeux face à la défense la plus solide, et globalement le plus gros évènement de l’année pour la France, en attendant on l’espère un autre rendez-vous dans deux jours.

Pour vivre ce grand moment ? Un canapé, deux hommes, et la promesse d’expressions et de réactions potentiellement historiques. « Oh le shoot de Kawhi », « Donne à Evan », « les règles FIBA », « pull-up mon grand c’est pas Denver » et peut-être « t’es où Luka, on te voit pas là » en espérant ne pas réveiller le karma bien sûr, sûr que demain un nouveau gimmick aura vu le jour après deux bonnes heures à vibrer et transpirer ensemble.

Le rendez-vous ? 13h pétantes, pour écrire une page de plus de la magnifique histoire de la France du basket. Allez les gars, vous allez le faire, ON va le faire.