Les rosters des Equipes de France pour Tokyo officiellement dévoilés : 12 mecs, 12 nanas, deux médailles à aller chercher

On vous parlait il y a quelques jours du roster envoyé à Tokyo pour représenter la France de basket 3×3, et ce sont cette fois-ci les deux Equipes de France de 5×5 qui ont été annoncées, sans trop de surprises même si deux places étaient encore sujettes à discussion ces derniers jours. Douze mecs, douze nanas, deux médailles à aller chercher, allez !

Le point commun entre ces deux équipes ? Le désir de médaille, et l’ambition de bien figurer au plus haut niveau mondial, en toute humilité. On parle quand même d’une Equipe de France troisième de la dernière Coupe du Monde (les messieurs) et d’une autre médaille de bronze et quatrième lors des dernières olympiades puis vice-championne d’Europe il y a à peine deux semaines (les mesdames), de quoi ambitionner donc autre chose qu’un safari photo à Tokyo. La FFBB a donc annoncé hier de manière officielle les 24 joueuses et joueurs qui défileront lors de la cérémonie d’ouverture le 23 juillet prochain, en espérant en faire de même le 8 août mais avec une médaille autour du cou. Celles et ceux qui représenteront fièrement la Gaule ? Les voici :

𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑𝐒 👊 𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐒𝐄𝐒 💪 Ensemble à Tokyo 🇫🇷#TeamFranceBasket #EDFBasket pic.twitter.com/BoGJe81CHA — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 5, 2021

Aucune surprise donc, si ce n’est chez les gars la présence confirmée de Thomas Heurtel malgré ses petits pépins physiques, celle de Petr Cornelie qui remplace le grand absent Amath M’Baye et l’absence de Joakim Noah, encore, toujours. Chez les filles, Olivia Epoupa n’a malheureusement pas assez récupéré de sa blessure à la cheville et laisse sa place à Marine Fauthoux sur le poste 1, alors que les onze autres filles seront ni plus ni moins que celles qui avaient disputé l’Euro il y a quinze jours, quelle magnifique gestion du calendrier. Iran, Team USA et République Tchèque pour les gars, Japon, Team USA et Nigéria pour les filles, et pour tous un objectif de médaille qui ne semble donc pas démesuré, deux groupes auxquels on peut également ajouter les filles du 3×3 qui ne viendront pas non plus à Tokyo pour enfiler des perles. Le trois sur trois ? On peut rêver, c’est beau de rêver, et il ne faudra pas nous demander de crier moins fort si jamais ça arrive.

Départ imminent pour le Japon pour tout ce petit monde, qui tentera donc de nous faire hurler de joie à partir du 24 juillet. Cinq ans qu’on attend ça, alors merci à tout ce petit monde de régler sa montre, parce qu’il ne faudra pas être à la bourre. On est champion, on est tous ensemble, c’est le grand jeu, la France est debout. Votre passion toujours nous rassemble, allez les bleu(e)s, on est tous avec vous.