L’Equipe de France féminine s’est remise au boulot face au Nigeria : victoire 87-62… mais une qualification loin d’être acquise

La défaite inaugurale face au Japon le laissait guère de doutes sur la mission aujourd’hui : il fallait passer la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et doubler tout le monde par la droite. Objectif atteint par nos Bleues avec cette victoire SCORE, une victoire aussi importante au vu du score qu’agréable de par l’intensité et l’envie démontrées par les filles de Valérie Garnier. Next step ? Team USA, on va y venir.

En perdant mardi face au Japon, les Bleues du basket s’était mises d’entrée dans un drôle de pétrin. Obligation de battre le Nigeria aujourd’hui, obligation de – au minimum – limiter les dégâts lundi prochain contre la terrible Team USA. Première étape franchie avec talent et envie aujourd’hui, aussi plaisant que… grisant, car on se dit alors qu’avec 30% d’énergie en plus face au Japon on n’en serait probablement pas à sortir les calculettes dès aujourd’hui. Bref. Bref, face au Nigéria les Françaises auront été quasi parfaites. Une entame idéale avec un 8-0 d’entrée, quelques balbutiements ensuite avec les premières rotations, malgré une belle entrée d’Alexia Chartereau. Un coup de pied au cul et ça repart, et au début de match idyllique d’Alix Duchet se superposent ensuite un travail de sape terrible du duo Endy Miyem / Sandrine Gouda, parce qu’on avait envoie de faire au moins UNE vanne sur les noms de famille. Les deux anciennes dessous, une Gaby Williams au four, au moulin et à la swagance, une Marine Johannes qui joue enfin libérée en deuxième mi-temps, et un écart qui grimpera très vite, tiens comme c’est bizarre : on gagne des matchs quand on est agressifs en défense et quand on amène de la variété en attaque. Au final une victoire de 25 points, en impliquant tout le monde et en retrouvant la joie de jouer au ballon, on verra la suite mais pour aujourd’hui ça ira très bien.

La suite ? Un dernier match ter-rible face aux invincibles américaines, dans un match qu’il faudra malgré tout prendre comme une finale car chaque panier pourrait compter. En cas de victoire du Nigeria face au Japon, improbable au vu des premiers matchs, les Françaises pourraient passer en quarts par la fenêtre, et en cas de victoire japonaise il faudra compter sur une grosse perf des Bleues contre Team USA puisque c’est le goal average qui décidera des deux meilleurs troisièmes. Allez, café, et Casio Classpad II FX-CP400.