Neemias Queta, premier Portugais drafté en NBA : parabéns, le football a de la concurrence au pays de Cristiano

Si vous êtes restés branchés sur la Draft après la fin du premier tour cette nuit, vous avez peut-être été surpris de voir un Portugais être appelé par Mark Tatum. Plutôt spécialisés dans un autre type de ballon rond, les Lusitaniens débarquent en NBA sur la pointe des pieds par l’intermédiaire de Neemias Queta. Peut-être est-ce le début d’une belle histoire.

Sur les 60 joueurs sélectionnés hier soir, ils ne sont pas moins de 18 à avoir un passeport étranger. Comprenez ici qu’il y a plus d’un quart des nouveaux rookies qui ne viennent pas du pays de l’Oncle Sam. En tout, 15 nations différentes sont représentées dont 9 rien que sur le Vieux Continent. On dit merci Juhann Begarin pour l’instant le plus cocorico de cette cérémonie, mais c’est un autre jeune prospect qui nous intéresse plus particulièrement ici puisque Neemias Queta sera le premier représentant officiel du Portugal sur un parquet NBA la saison prochaine. Cristiano Ronaldo peut souffler un bon coup, sa succession au plus haut niveau du sport mondial est déjà assurée.

Sacramento let’s do this!!!!!!!!🔥🙏🏿 — Quetão🔥 (@nemi1599) July 30, 2021

Il faudra bien sûr attendre que son contrat soit signé par les Sacramento Kings qui ont également surpris les observateurs en choisissant Davion Mitchell en neuvième position du premier tour. Neemias Queta n’a en effet pas les mêmes garanties que le meneur de Baylor puisqu’il a été sélectionné en 39è choix, au second tour de cette Draft 2021 (tableau complet juste ici). Mais quoi qu’il se passe ensuite, c’est déjà une grosse source de fierté pour le peuple portugais qui attendait toujours son tout premier représentant dans la meilleure ligue du monde. Et si Sacramento n’est pas toujours la meilleure destination pour un nouvel arrivant en NBA, Neemias Queta devrait au moins avoir sa chance dans un groupe toujours jeune et donc avec des minutes à prendre au poste de pivot. Parti de son pays en 2018 pour rejoindre Utah State en NCAA, il tournait en double-double de moyenne la saison dernière et a terminé leader du championnat universitaire au nombre de blocks distribués (97). Double Mountain West Defensive Player of the Year, il est également le joueur avec le plus d’envergure dans cette Draft (2m23). Il aura donc tout le loisir de montrer sa domination défensive lors de la Summer League de Las Vegas avant d’essayer de se faire une place sur la durée dans l’effectif de Luke Walton à partir de la reprise.

Ce n’est pas la première fois que les Kings font le choix de l’exotisme après avoir déjà tenté le pari Sim Bhullar en 2014. Si le marché portugais est forcément moins gros qu’en Inde, on souhaite plus de succès à Neemias Queta dans les raquettes NBA. Qui sait, les exploits de l’enfant du pays pourraient faire naître de nouvelles vocations au Portugal dans les prochaines années.

Source texte : ABC4.com