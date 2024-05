Alors que le NBA Draft Combine est désormais derrière nous, ESPN a sorti sa dernière Mock Draft. Que disent les prédictions pour nos Français ? On vous laisse découvrir ça, mais on vous annonce déjà que la cote d’Alex Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün est au beau fixe !

L’an dernier, on a vu pour la première fois un Français être sélectionné en premier choix de la Draft NBA (Victor Wembanyama). Cette année, on pourrait bien en avoir deux aux deux premières places si l’on en croit les dernières tendances.

Dernière Mock Draft 2024 d'ESPN :

1 – Alexandre Sarr

2 – Zaccharie Risacher

8 – Tidjane Salaun

43 – Pacome Dadiet

48 – Melvin Ajinca

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷https://t.co/mRLEEMvAG8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2024

Selon les experts Draft d’ESPN Jonathan Givony et Jeremy Woo, Alex Sarr reste favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2024. Plusieurs sources proches de la Ligue estiment en effet que les Hawks vont sélectionner l’intérieur français, qui séduit par son profil physique, sa polyvalence et son potentiel global. Sarr l’a dit lui-même, il ne serait pas contre une arrivée à Atlanta et veut le statut de first pick. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la franchise d’Atlanta est campée sur ses positions, et beaucoup de choses peuvent encore se passer lors du mois à venir.

Zaccharie Risacher est solidement installé en deuxième position, lui qui s’est montré devant les dirigeants des Hawks en Playoffs LNB mais qui a surtout explosé dans le Game 2 à Nanterre. Clairement le Zacch a marqué les esprits et comme récompense il pourrait se retrouver à… Washington dans un mois. “Il a la taille et les skills pour devenir un excellent ailier de complément et un défenseur polyvalent” estime ESPN, qui a également souligné son potentiel en tant que créateur.

Les highlights du match de Zaccharie Risacher (28 points) contre Nanterre ce samedi soir.

📹 @skweektv pic.twitter.com/FcLET7j7BR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2024

Troisième Français qui devrait être sélectionné en tant que lottery pick : Tidjane Salaün. Certes l’aventure avec Cholet s’est terminée un peu brutalement, mais lui aussi a cartonné en Playoffs contre Paris. Résultat ? Il fait un gros jump dans la dernière Mock Draft d’ESPN. Le prospect bleu-blanc-rouge est annoncé 8e, ce qui l’enverrait chez… les Spurs de Victor Wembanyama.

“Salaün a terminé la saison en étant plus productif offensivement, montrant ses capacités, son énergie, et des flashs de son talent en tant qu’ailier pouvant écarter le terrain.” – ESPN

Tidjane Salaün 8e chez les Spurs, remontée fulgurante !

Playoffs courts mais très intenses et surtout ultra réussis pour le prospect… un duo avec Wemby l’an prochain ?

On SIGNE ! 🔥🔥🔥 https://t.co/tH4QfuZFHe

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) May 22, 2024

Derrière ces trois-là, deux autres Français se retrouvent également dans la Mock Draft d’ESPN, mais faut descendre jusqu’au deuxième tour.

#43 : Pacôme Dadiet (Miami Heat)

(Miami Heat) #48 : Melvin Ajinca (San Antonio Spurs)

Enfin, on note également l’apparition de Bronny James en #54 (aux Boston Celtics, LOL), lui qui reste sur une performance plutôt encourageante au NBA Draft Combine.

__________

Source texte : ESPN