À quasiment trois mois tout pile de la Draft NBA 2024, la tendance qui place les deux pépites françaises – Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr – tout en haut des tableaux semble se confirmer. Jonathan Givony d’ESPN place de nouveau l’ailier de Bourg et l’intérieur de Perth aux deux premiers choix.

Les 26 et 27 juin prochains à Brooklyn, force est de constater que la France sera bien représentée. Si l’an dernier avait été un record avec deux Français dans le top 7 (Victor Wembanyama 1er et Bilal Coulibaly 7e) et Wemby numéro 1 (une grande première pour la France), l’édition 2024 s’annonce plus belle encore.

Zaccharie Risacher reste projeté numéro 1 dans la nouvelle Mock Draft publiée par ESPN, tandis qu’Alex Sarr est toujours son dauphin. À quelques semaines de la Loterie, prévue le dimanche 12 mai, tout roule pour les pépites françaises.

New: 2024 NBA mock draft update and everything we learned from the NCAA tournament this weekend. https://t.co/OrIWBC0Maz

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 25, 2024

Tidjane Salaün, l’autre Français projeté dans la Loterie, a lui perdu quelques places depuis la dernière édition d’ESPN. Pourtant étincelant contre Saint-Quentin ce week-end, le jeune joueur de Cholet paye probablement l’effet March Madness, pendant laquelle certains prospects américains se montrent pour grimper dans les tableaux de projection. Projeté 10e au début du mois, Salaün pointe désormais à la 13e place.

Tidjane Salaün 13e de la dernière mock draft ESPN (-3).

Légère baisse, alors même que je trouve qu’il a passé un cap sur son jeu balle en main, et surtout sur le rebond depuis un gros mois.

La March Madness en cours aux US joue aussi sur le classement, il ne faut rien lâcher ! https://t.co/nPYkensQ4c

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) March 25, 2024

Dans un mois et demi, des tendances encore plus fortes devraient se dessiner quand les équipes connaîtront leur position à la Draft. Mais tout semble en ordre pour avoir trois Français dans les 14 choix de la Loterie, dont les deux premiers. Ce serait évidemment du jamais-vu.

Source texte : ESPN