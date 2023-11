Draft 2024 : Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher dans le top 5 de la dernière prédiction d’ESPN !

Cocorico ! À peine la saison 2023-24 de NBA lancée que le spécialiste des prospects chez ESPN, Jonathan Givony, livre déjà ses premières prédictions pour la prochaine cuvée de la Draft. Selon lui, deux Français figureraient ainsi dans le top 5 si l’événement se tenait aujourd’hui ! Il s’agit d’Alexandre Sarr (G League Ignite) et de Zaccharie Risacher (JL Bourg).

Pourrait-on vivre une deuxième année consécutive d’émotions en matière de Draft ? Après un millésime 2023 historique qui a vu Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly être tous deux sélectionnés dans le top 10, ESPN dévoile aujourd’hui que ce pourrait aussi être le cas dans quelques mois. C’est Jonathan Givony, expert dans le suivi des prospects en vue de la Draft, qui a proposé ainsi un classement tout frais des joueurs les plus en vue du moment sur la planète basket.

On retrouve bien sûr Ron Holland en numéro 1, l’ailier américain déchire en G League et conserve son trône. En revanche, Alexandre Sarr, son coéquipier chez Ignite, fait un bon de 4 places par rapport à l’ancienne prédiction et devient deuxième. L’intérieur capable de jouer ailier-fort ou pivot selon le besoin. C’est d’ailleurs ce qui séduit énormément autour de son profil : la polyvalence. Mobilité, défense, envergure et technique… Sarr est une référence de sa cuvée dans bien des domaines. Conserver son rythme actuel pourrait lui permettre d’être appelé dès le début de soirée dans quelques mois, selon Givony. Un excellent signal pour le basket français !

La balle orange restée au pays de la baguette trouvera aussi son compte dans le classement, puisque Zaccharie Risacher grimpe à la cinquième place. Ses récentes performances dans le championnat de France et en EuroCup ont particulièrement plu outre-Atlantique et surtout rassuré suite à une Coupe du Monde U19 un peu moins réussie individuellement. Tous les voyants sont au vert, il faut continuer dans cette voie… et le jeune garçon en a largement les moyens puisque le talent et l’envie débordent en lui. D’ailleurs, vous pouvez suivre ses aventures à Ekinox sur TrashTalk, puisqu’un de nos envoyés spéciaux assiste très régulièrement à ses matchs.

Enfin, dédicace à nos Choletais sûrs, Tidjane Salaun n’est pas oublié et pointe à la 18e place. Le crack des Mauges propose de solides performances du côté de Cholet Basket, et ses erreurs encore présentes dans le jeu seront bientôt gommées par la prise d’expérience. De quoi le faire monter de quelques places d’ici la prochaine Mock Draft, assurément !

