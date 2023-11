Entraîneur de Team USA depuis le départ de Gregg Popovich en 2021, Steve Kerr ne prévoit pas de rester beaucoup plus longtemps sur le banc de l’équipe nationale américaine. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, il s’en ira.

L’entraîneur des Golden State Warriors l’a annoncé lui-même : les JO 2024 seront sa dernière compétition sur le banc de Team USA. Voici ce qu’il a déclaré à Joe Vardon de The Athletic lors d’un récent entretien.

“Non (il ne coachera plus après les JO, ndlr.). Pour moi, c’est un cycle de deux ans. Pop a entraîné pendant une Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, maintenant c’est à moi de passer le relais.”

The 2024 Paris Olympics isn't viewed as a "last dance" for just Team USA players.

Steve Kerr tells @joevardon he will not coach USA Basketball beyond this coming summer, following in the footsteps of Gregg Popovich.

Passer le relais, si possible avec une médaille d’or autour du cou.

Parce que oui, après l’échec du Mondial 2023 avec Team USA (quatrième du tournoi), Steve Kerr a des choses à se faire pardonner. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de son prédécesseur Gregg Popovich, qui avait terminé septième du Mondial 2019 avec l’équipe US avant de décrocher l’or à Tokyo. Pour atteindre cet objectif, l’entraîneur des Warriors devrait avoir une armada sous la main, et notamment son chouchou Stephen Curry.

Même si son départ n’est que dans neuf mois, on peut d’ores et déjà se demander qui succédera à Steve Kerr sur le banc de Team USA. Erik Spoelstra (Heat), Tyronn Lue (Clippers) et Mark Few (Gonzaga) ont tous fait partie du staff de Kerr lors du dernier Mondial, peut-être que l’un d’entre eux prendra la suite en vue de la Coupe du Monde 2027 et des JO de Los Angeles en 2028.

