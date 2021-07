Le roster de la Select Team de Team USA annoncé : qui veut servir de punching ball à Kevin Durant et Damian Lillard ?

A quelques semaines du début des Jeux Olympiques, on soigne les derniers préparatifs du côté de Team USA. Comme avant chaque grande compétition internationale, une « équipe B » (voire C ou D) est sélectionnée pour s’entrainer avec les grands. Appelée « Select Team », cette petite équipe constituée majoritairement de jeunes présente cette année quelques noms sympas.

Alors, qui sont donc les petits jeunes qui ont accepté d’être les sparring partners de Team USA et de ses monstres…? Qui est assez fou pour accepter de se faire humilier par un Bradley Beal, ou encore un Devin Booker tout fraichement bagué ? Ils sont 17 Américains, de NBA ou pas, ayant accepté l’invitation. Il faut dire que pour ces jeunes, l’opportunité de s’entrainer avec les plus grandes stars de la Grande Ligue, le tout en étant coaché par Erik Spoelstra et en arborant les couleurs de leur pays était bien trop belle pour ne pas la saisir. De plus, être présent avec cette Select Team est une preuve d’investissement pour Team USA, ce qui est bien souvent apprécié par les coachs et la fédération. En préparation des Jeux Olympiques de 2016, par exemple, on retrouvait deux joueurs actuels de Team USA dans cette Select Team : Devin Booker et Zach LaVine. Bien souvent, si ces jeunes montrent de belles choses, se dévouent pour l’équipe et continuent leur progression dans leurs équipes respectives, ils finissent par avoir une chance avec l’équipe A.

2021 Team USA Select Team: Anthony Edwards

Saddiq Bey

Miles Bridges

Darius Garland

Tyrese Haliburton

Tyler Herro

John Jenkins

Keldon Johnson

Josh Magette

Dakota Mathias

Immanuel Quickly

Naz Reid

Cam Reynolds

Isaiah Stewart

Obi Toppin

PJ Washington

Patrick Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

Anthony Edwards, Miles Bridges, Tyler Herro ou encore Darius Garland font partie des noms les plus sexys de cette liste, mais des noms un peu moins clinquants sont aussi bel et bien là, à l’image de… John Jenkins, qui a rejoint Bilbao cette saison après un passage mémorable chez les Knicks et les Suns. Même histoire pour Josh Magette, 31 ans, qui régalait ces derniers mois le public turc du côté de Darüşşafaka. Plus expérimentés, ces deux joueurs serviront sûrement à encadrer les jeunes, même si tous les nouveaux talents présents dans cette Select Team préfèreront certainement recevoir des conseils de joueurs champions NBA ou déjà médaillés avec Team USA ? Enfin bref, il sera tout de même intéressant d’observer quelles pépites vont sortir du lot et se démarquer avant la reprise dans leurs franchises respectives.

Toujours marrant d’observer certains jeunes d’une Select Team devenir un joueur majeur de l’équipe A, comme ceux que l’on a cités, mais aussi d’en apercevoir d’autres qui ne reporteront jamais un maillot américain, comme Doug McDermott, Emmanuel Mudiay ou autre Jahlil Okafor. Qui suivra les traces de ces légendes absolues ? Réponse dans quelques années, émoji des yeux.