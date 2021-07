NBA Top 5 du jour : quand Bobby Portis monte au cercle, on dirait presque que Bobby Portis a envie de le manger

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : incroyable tronche de Bobby Portis qui vit sa meilleure vie quand il monte au dunk.

#4 : Danilo Gallinari ? Jamais plus adroit que lorsque son corps est en diagonale par rapport au parquet. C’est un truc d’Italien ça, poke Marco Belinelli.

#3 : vous vouliez vraiment voir Kyrie Irving et Kevin Durant en Finales NBA alors qu’on peut avoir Jrue Holiday et Brook Lopez ?

#2 : il est 7h19 et on se demande encore comment Onyeka Okongwu n’a pu jouer que seize minutes cette nuit.

#1 : vous vouliez vraiment voir Kyrie Irving et Kevin Durant en Finales NBA alors qu’on peut avoir Jrue Holiday et Brook Lopez ? Et vous pensiez vraiment qu’on avait de l’inspiration en juillet ?

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !