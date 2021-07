Le mois de juin 2021 vu par Twitter : non, le show Trae Young n’est pas encore fini, loin de là

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de juin.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Du côté d’Atlanta, on a remarqué les potentiels micmacs de la part des fans des franchises de New York (bon aujourd’hui c’est un peu tendu par contre).

# Nicolas Batum a participé à ses premières finales de conférence en carrière, à celles des Clippers aussi, et Evan Fournier l’a félicité à sa façon.

Wesh Nico c comment??👀 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 6, 2021

# Devin Booker a voulu mettre bien monsieur « Suns in 4 » et il a tenu promesse, comme on vous le raconte ici.

« J’ai besoin d’informations. »

# Cette remontada que les Sixers ont pris dans les dents risque de faire date.

is this when we’re supposed to feel tired? 🥱 pic.twitter.com/CgNkqUF55u — Philadelphia 76ers (@sixers) June 17, 2021

« C’est le moment où on est censés être fatigués ? »

« Appelez une ambulance, mais pas pour nous. »

# Damian Lillard n’en rate jamais une avec Patrick Beverley après le flop de ce denier.

Flop like a mf — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 23, 2021

« Il floppe comme un enc***. »

# Non, le show Trae Young n’est pas encore fini, loin de là.

Trae is WILDIN’ right now! — Damion Lee (@Dami0nLee) June 24, 2021

« Trae devient FOU là. »

Trae gotta chill🤦🏾‍♂️ — Jarred Vanderbilt (@JVando) June 24, 2021

« Trae doit se calmer. »

Yea Trae 🔥🔥 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 24, 2021

wake them mfs up trae ‼️‼️ — Ja Morant (@JaMorant) June 24, 2021

« Réveille ces enfoirés Trae. »

❄️ CHILL THE HELL OUT MAN!! 🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) June 24, 2021

« Calme toi mon gars. »

# A défaut de jouer, Victor Oladipo se marre bien on dirait.