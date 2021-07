Tournois de qualification olympique : fin de la phase de poules, les favoris ont assuré et les choses sérieuses commencent… demain

Y’a pas que la NBA dans la vie, y’a les Jeux Olympiques aussi. Au Canada, en Croatie, en Lituanie ou en Serbie, quelques unes des meilleures nations au monde s’affrontent actuellement dans l’espoir de gratter l’un des quatre derniers billets pour Tokyo. Un vrai parcours du combattant et quelques stars qui ont fait le voyage, parce que le jeu en vaut la chandelle. On fait le point ? Allez, on fait le point.

Troisième journée de ces Tournois de qualification olympique, le genre de bail dans lequel – au passage – la France est bien heureuse de ne pas être embourbée. Deux matchs de poule, une demi-finale, une finale, trois voire quatre matchs à gagner pour gagner son billet pour Tokyo, parfois sans quelques joueurs majeurs, voilà donc le deal. Hier ? On a eu droit aux derniers matchs de poule, avec des favoris qui assurent et des NBAers qui se retrouveront demain pour des demi-finales éliminatoires autrement plus décisives. Mario Hezonja et Bojan Bogdanovic pour les Croates, Tomas Satoranski avec les Tchèques, Moritz Wagner avec l’Allemagne, Kostas Antetokounmpo pour la Grèce, le duo Sabonis / Valanciunas et Luka Doncic qui pourraient se retrouver dimanche pour une incroyable finale à Kaunas, Nico Mannion qui voudra se farcir du gros Serbe ce week-end, bref les patrons sont là et on suivra avec attention les premiers gros chocs de ces TQO à partir de demain après-midi.

Les résultats

Tournoi de Victoria

Groupe A, Grèce – Canada : 91-97

: 91-97 Groupe A, Canada – Chine : 109-79

– Chine : 109-79 Groupe A, Grèce – Chine : 105-80

– Chine : 105-80 Groupe B, Uruguay – Turquie : 86-95

: 86-95 Groupe B, République Tchèque – Turquie : 70-87

: 70-87 Groupe B, Uruguay – République Tchèque : 79-80

Tournoi de Split

Groupe A, Allemagne – Mexique : 82-76

– Mexique : 82-76 Groupe A, Mexique – Russie : 72-64

– Russie : 72-64 Groupe A : Allemagne – Russie : 69-67

– Russie : 69-67 Groupe B, Tunisie – Brésil : 57-83

: 57-83 Groupe B, Brésil – Croatie : 94-67

– Croatie : 94-67 Groupe B, Croatie – Tunisie : 75-70

Tournoi de Kaunas

Groupe A, Lituanie – Venezuela : 76-65

– Venezuela : 76-65 Groupe A, Venezuela – Corée du Sud : 94-80

– Corée du Sud : 94-80 Groupe A, Lituanie – Corée du Sus : 96-57

– Corée du Sus : 96-57 Groupe B, Pologne – Angola : 83-64

– Angola : 83-64 Groupe B, Slovénie – Angola : 118-68

– Angola : 118-68 Groupe B, Slovénie – Pologne : 112-77

Tournoi de Belgrade

Groupe A, République dominicaine – Serbie : 76-94

: 76-94 Groupe A, Serbie – Philippines : 83-76

– Philippines : 83-76 Groupe A, République Dominicaine – Philippines : 84-67

– Philippines : 84-67 Groupe B, Porto Rico – Sénégal : 20-0*

– Sénégal : 20-0* Groupe B, Sénégal – Italie : 0-20*

: 0-20* Groupe B, Italie – Porto-Rico : 90-83

*Matchs non joués, forfait du Sénégal pour cause de COVID

Le programme des demi-finales

Tournoi de Kaunas :

Demain à 15h30 : Slovénie – Venezuela

Demain à 18h30 : Lituanie – Pologne

Tournoi de Split :

Demain à 12h30 : Brésil – Mexique

Demain à 16h : Allemagne – Croatie

Tournoi de Belgrade :

Demain à 13h : Italie – République Dominicaine

Demain à 16h : Serbie – Porto-Rico

Tournoi de Victoria :