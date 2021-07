Lloyd Pierce arrive aux Pacers en tant qu’assistant : Rick Carlisle tient son lieutenant, Pierce son nouveau challenge

Viré par les Hawks en plein milieu de la saison 2020-21, Lloyd Pierce va reprendre du service. Alors que les Pacers vont désormais être dirigés par Rick Carlisle, ils ont décidé de miser sur l’ancien entraîneur d’Atlanta pour accompagner leur nouvel homme fort.

Lloyd Pierce va retrouver un rôle qu’il connaît bien. Avant de prendre en main les Hawks en 2018, il était passé par la case assistant coach du côté de Cleveland, Golden State, Memphis et Philadelphie. Désormais, c’est à Indianapolis qu’il va aller bosser, en tant qu’assistant numéro un de Rick Carlisle. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pour rappel, les Pacers ont jeté le coach rookie Nate Bjorkgren par la fenêtre après une saison sans Playoffs, pour ensuite miser sur un ancien de la maison en la personne de Carlisle, qui tentera de remettre Indiana dans les hauteurs de la Conférence Est à partir de l’année prochaine. Lloyd Pierce débarque ainsi dans une franchise plutôt ambitieuse et qui possède un effectif suffisamment solide pour être une vraie équipe de Playoffs. Ce sera l’occasion pour l’ancien entraîneur des Hawks de retrouver un peu le sourire après son expérience récente à Atlanta, qui ne s’est pas très bien terminée. Avec 20 défaites sur les 34 premiers matchs de la saison et un vestiaire qui ne répondait plus vraiment à son message, l’ami Lloyd s’est vu indiquer la porte en mars dernier, remplacé par son assistant Nate McMillan qui représente aujourd’hui l’une des raisons principales du magnifique parcours d’Atlanta, en Finales de Conférence Est s’il vous plaît. Un Nate McMillan qui était d’ailleurs le coach des Pacers avant l’arrivée de Nate Bjorkgren en octobre 2020. Comme quoi, le monde est petit parfois.

Pierce is also an assistant coach on Gregg Popovich’s Olympic coaching staff. https://t.co/hxp1bmJzAb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2021

Après deux ans et demi dans le costume de head coach à Atlanta, Lloyd Pierce peut utiliser cette nouvelle expérience comme un tremplin potentiel pour retrouver une place de numéro un sur les bancs un jour. On ne sait pas si c’est son objectif à moyen terme mais après un passage pas tip top chez les Hawks, cela ne peut qu’être une bonne chose de travailler aux côtés d’une référence comme Rick Carlisle. Au cours de ses expériences précédentes en tant qu’assistant, Pierce était notamment chargé du développement des joueurs, et c’est en partie grâce à cette casquette qu’il avait pu décrocher la place d’entraîneur des Faucons, alors dans un projet de reconstruction. Chez les Sixers, aux côtés de Brett Brown (entre 2013-18), il occupait surtout un poste de coordinateur défensif, et avait réussi à implanter ses principes pour aider Philly à devenir l’une des forteresses de la NBA une fois que Joel Embiid et Ben Simmons étaient sur place. Tout ça, Rick Carliste et les Pacers ne l’ont visiblement pas oublié.

Également assistant de Gregg Popovich avec Team USA en compagnie de Steve Kerr et Jay Wright (coach de l’université de Villanova), Lloyd Pierce va d’abord passer par Tokyo pour les Jeux Olympiques. De quoi regoûter au succès avant de poser ses valises du côté d’Indianapolis pour sa prochaine étape de carrière.

Source texte : ESPN