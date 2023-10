Paris 2024 : quelles stars NBA ont annoncé vouloir représenter Team USA ?

Parmi les sujets qui ont animé le Media Day d’hier aux quatre coins des États-Unis, il y a celui de la participation aux prochains Jeux Olympiques de Paris, Team USA restant sur un vrai échec à la dernière Coupe du Monde. Quelles stars NBA ont annoncé vouloir représenter la bannière étoilée dans un an ? On fait le point.

# LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry en front

LeBron James : “Oui, je suis intéressé (pour participer aux JO). On verra ce qui se passe.”

Lebron James on his interest in playing for Team USA in the 2024 Olympics #LakeShow pic.twitter.com/WYs88uR9vz

— Nick Hamilton (@NickHamilton213) October 2, 2023

Kevin Durant : “Je serai aux Jeux Olympiques l’an prochain”

Kevin Durant is committed to playing for Team USA in the 2024 Olympics in Paris 🇺🇸

🎥 @NBATVpic.twitter.com/tT9DSXYUG5

— The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2023

Stephen Curry : “Je veux jouer. C’est le seul truc que je n’ai pas accompli. Je veux vraiment faire partie de l’équipe.”

Stephen Curry joined LeBron James and Kevin Durant in expressing interest to play for Team USA in Paris next year.

"Definitely wanna be on the team. Hopefully things line up that way where we're all there." pic.twitter.com/iFJIK0Cvci

— KNBR (@KNBR) October 2, 2023

# Les autres joueurs ayant exprimé leur intérêt pour rejoindre Team USA

Derrière le trio de superstars qu’on vient de citer, d’autres grands noms ont exprimé un intérêt pour rejoindre Team USA aux Jeux Olympiques de Paris dans un an.

Bam Adebayo

Bradley Beal

Devin Booker

Jaylen Brown

Anthony Davis

DeMar DeRozan

Paul George

Aaron Gordon

Draymond Green

Kyrie Irving

Kyle Kuzma

Zach LaVine

Kawhi Leonard

Brook Lopez

Khris Middleton

Donovan Mitchell

Julius Randle

Fred VanVleet

Zion Williamson

Du beau monde ! Alors bien sûr, pour tous ces joueurs, beaucoup de choses dépendront de la manière dont va se dérouler la saison NBA 2023-24, et on rappelle qu’il n’y a que 12 places disponibles dans le roster. Mais une chose semble d’ores et déjà certaine : Team USA va envoyer du très lourd aux JO de Paris.