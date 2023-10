Présent pour le Media Day des Clippers, Kawhi Leonard a remis en cause la nouvelle règlementation de la NBA autour du Load Management. L’ailier assure qu’il a toujours joué lorsqu’il en était capable.

Fatiguée de voir les meilleurs joueurs de la Ligue sauter des matchs de régulière pour cause de “repos”, la NBA a tranché dans le vif cet été pour limiter l’impact du load management. Mettre deux stars au repos le même soir sera désormais interdit sous peine d’amende ! Si le match est sur antenne nationale, le montant de la prune est en plus revu à la hausse. À côté de ça, la Ligue a réussi à intégrer au nouvel accord collectif un seuil minimum de matchs à disputer pour être éligible aux récompenses de saison. Tu joues moins de 65 matchs, même en 80/20/20, tu n’es plus éligible pour le MVP de la saison régulière.

Ces nouvelles règles, elles concernent évidemment tous les joueurs mais certains sont plus familiers du load management que d’autres en NBA. Depuis sa fameuse saison avec les Raptors en 2018-2019, Kawhi Leonard est un peu la tête d’affiche de cette mise au repos les soirs de back-to-back. Forcément, l’ailier des Clippers n’allait pas éviter les questions sur ces nouvelles règles. L’occasion pour le joueur de démentir cette réputation de star qui se repose. Des propos rapportés par Law Murray de The Athletic.

“De quoi s’agit-il ? “Je ne connais pas la nouvelle règlementation. Parlons-nous seulement de load management ?” “Je ne suis pas le genre de gars qui va rester sur le côté à cause du load management. Quand j’étais avec les Raptors, c’était différent, je revenais d’une blessure. Il faut connaître les détails donnés par le médecin. Si la ligue voit ou essaie de se moquer de ce que j’ai fait avec les Raptors, alors elle devrait arrêter, parce que j’ai été blessé pendant toute l’année.”

Kawhi rappelle en outre que le premier impacté par les matchs qu’il rate c’est lui-même et qu’il ne prend aucun plaisir à rester sur la touche pendant que ses coéquipiers doivent lutter sans lui.

“Si je suis en mesure de jouer, je jouerai au basket. Je m’entraîne tous les jours pendant l’été pour jouer, pas pour m’asseoir et regarder les gens jouer. Aucun règlement ne m’aidera à jouer plus de matchs”.

Source texte : The Athletic