Parmi les matchs les plus attendus chaque saison en NBA ? Ceux entre certains joueurs et leur ancienne franchise. Parfois teintés d’émotion, parfois plutôt axés trashtalking, ces matchs mettent en avant une relation passée importante, et c’est le cas pour celle entre Dillon Brooks et les Grizzlies.

Dillon Brooks ne restera peut-être pas dans les livres d’histoire de la franchise de Memphis, mais il restera au moins dans ceux qui ne parlent que des saisons 2021-22 et 2022-23, c’est déjà ça.

Parmi les leaders de cette très jeune équipe des Grizzlies la saison passée, le two-way player avait porté les siens avant de s’écrouler en Playoffs face aux Lakers, avant de s’écrouler sous le poids de ses propres paroles, lui qui avait énormément causé avant et pendant la série, alors que LeBron James et ses gars s’étaient contentés de jouer au basket. La suite ? Dillon Brooks très vite jugé indésirable, et un départ vers Houston pour se refaire la cerise, avec 80 millions sur quatre ans il devrait s’en sortir.

Mais si cette année Dillon Brooks devra jouer les guides auprès de la jeunesse texane tout en apportant son expérience et son vice, il n’empêche que ce divorce avec les Grizzlies lui est resté en travers de la gorge, et Didi la Teigne ne s’est pas prié pour le rappeler hier à l’occasion du Media Day de sa nouvelle franchise :

« J’ai une vraie rancune. Ce sont des matchs que j’ai clairement entouré sur mon calendrier. Et en plus on va les affronter 4 fois cette saison, donc c’est incroyable. » – Dillon Brooks à propos des Grizzlies

C’est noté DiBi, c’est également noté dans le Tennessee. Les dates des quatre matchs entre Memphis et Houston, les voici parce qu’on est du genre à vous mâcher le travail :

23 novembre à Houston

14 décembre à Houston

16 décembre à Memphis

15 février à Memphis

Hasard de la vie, Ja Morant pourrait faire son retour de suspension autour du 15 décembre, et son premier match peut potentiellement être une match-up avec Dillon Brooks. Après ça vous viendrez nous dire que la NBA n’est pas le championnat le plus fou du monde.