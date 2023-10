Le Media Day est toujours un moment charnière d’une saison NBA. On y apprend que les plus enrobés ont maigri et/ou que les moins bons shooteurs savent désormais shooter. Le Media Day est souvent, également, l’occasion de voir certains joueurs avec leur nouveau maillot, et parmi eux cette saison… Deandre Ayton. Ou plutôt DominAyton, comme il faudra peut-être bientôt l’appeler.

Le surnom n’est pas tombé de la dernière pluie. Au moment du run des Suns en 2021 ou même lors des derniers Playoffs, sur Instagram ou avec son pays (les Bahamas), le sobriquet “DominAyton” existe depuis quelques années mais ne symbolise pas vraiment Deandre Ayton 365 jours par an. Demandez donc aux fans des Suns.

Il y a quelques jours Deandre Ayton a changé de crèmerie, puisque si Damian Lillard a rejoint les Bucks, lui est parti en direction… de Portland, dans un espèce d’échange poste pour poste avec Jusuf Nurkic. Une belle occasion de relancer une carrière pour l’instant solide mais parfois entachée d’une réputation de tire-au-flanc, de joueur “soft”, jugement populaire qui lui colle à la peau depuis sa draft en n°1 en 2018, devant Luka Doncic notamment.

Mais fans des Blazers rassurez-vous (peut-être) car après un été incroyable avec sa sélection Deandre Ayton a (peut-être) décidé de passer la seconde et de montrer au monde qui est le vrai Deandre Ayton, qui est le vrai “DominAyton”.

“Je suis dans une franchise qui me veut et qui souhaite que je réussisse. Il y aura beaucoup plus de courage et beaucoup plus de domination cette saison. “DominAyton arrive à Portland'” – Deandre Ayton

Avec ses 16,7 points et 10,4 rebonds depuis son arrivée dans la Ligue, Dede fait partie des pivots les plus dominants de la Ligue, c’est un fait. Désormais son but sera de produire chaque soir, peut-être même de plus en plus, afin de se défaire de cette étiquette de joueur au mental fragile et peu adepte des efforts.

Très hâte de découvrir DominAyton face à Joel Embiid, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic, peut-être sera-t-on surpris, ou pas. Pour le retour de Dede à Phoenix ce sera le 22 novembre, et on verra bien ce soir-là comment on appelle le pivot des Blazers.