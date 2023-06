Dans quelques jours la fin de la saison, déso le Heat, dans onze jours exactement la Draft, coucou les Spurs, et dans 25 jours (le 6 juillet) la Free Agency, bonjour les Blazers. Les Blazers qui ont un franchise player à satisfaire et qui s’activeraient donc pour faire du projet quelque chose d’au moins excitant.

Après deux saisons extrêmement compliquées (27 et 33 victoires), les Blazers sont à la croisée des chemins. Soit le bide reste flasque et apparent et la darling Damian Lillard prend ses clics, ses clacs et ses 50 millions par saison pour aller flamber ailleurs, soit le projet Portland prend un peu soin de lui et Dame tente le coup à la maison, une fois de plus. Les dernières infos locales ? Lillard a mis un petit coup de pression à ses dirigeants… puis il a soufflé le nom du Heat dans une interview et tout Internet s’est enflammé, alors à Portland on s’active pour proposer un joli tableau à la star.

Parmi les solutions citées ces derniers jours ? Tout ce qui concerne le troisième pick de Draft des Blazers. Brandon Miller ou Scoot Henderson va tomber avec le 3è pick, pas sûr par exemple que les Blazers ne soient full intéressés par le profil du meneur, pas sûr non plus que Miller ne soit la priorité absolue… et ça réfléchit donc, fort logiquement, à échanger – pourquoi pas – ce fameux pick 3. Anfernee Simons est parfois annoncé comme une monnaie d’échange potentiellement très utile, et dans l’autre sens c’est… Deandre Ayton qui intéresserait peut-être les Blazers, eux qui ne peuvent compter depuis pas mal d’années que sur Jusuf Nurkic comme valeur sûre dans la raquette, gentil et costaud Jusuf hein, mais pas le premier à qui on demanderait de nous faire l’école.

Deandre Ayton que les Blazers tenteraient donc de négocier via un trade qui concernerait le 3è pick et/ou Anfernee Simons, et le deuxième nom évoqué ces dernières heures à Rip City est celui de Jerami Grant, free agent cet été et que les Blazers chercheraient à re-signer, lui qui est à créditer d’une grosse saison (plus de 20 pions et des pourcentages très solides, ça défend, ça attaque, c’est sympa dans le groupe et ça s’entend bien avec Damdam).

Damian Lillard et sa valise de shoots et de biffetons, Shaedon Sharpe et son potentiel, Jerami Grant en soldat utile, et donc ce package composé de Simons et d’un très haut pick pour aller faire ses courses cet été. On ne sait pas de quoi le futur des Blazers sera fait mais il y a… de quoi faire. Au boulot !