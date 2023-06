Quelques jours après avoir signifié à Joe la Lose Chris Paul la fin de son aventure à Phoenix, les Suns sont déjà – évidemment – en quête de son remplaçant. Quelques noms circulent, on fait le tour !

Après trois saisons dans l’Arizona, marquées notamment par une Finale NBA – sa première – en 2021, Chris Paul est désormais sur le marché du travail et ne devrait pas trop galérer à trouver un nouvel employeur. A Phoenix, on s’attèle désormais à trouver son remplaçant parmi les meneurs de jeu prochainement libres ou susceptibles de l’être.

La première solution pour James Jones et son nouveau coach Frank Vogel ? Aller chercher Julien Bichet, meneur titulaire du Saint-Rémy Sports Basket, fraichement promu en Pré Nat depuis hier. En raison d’une clause dans son contrat l’empêchant de quitter son village natal, le meneur de poche restera néanmoins à la maison… et la franchise éliminés par les Nuggets il y a un mois va donc se diriger vers d’autres profils. Les noms (vraiment) annoncés côté Suns ? Plus de Terry Rozier, longtemps pourchassé, mais plutôt ceux de Immanuel Quickley (Knicks), Davion Mitchell (Kings), Monte Morris (Wizards), Payton Pritchard (Celtics) et Gabe Vincent, l’actuel meneur titulaire du Heat.

Des profils différents, des joueurs ayant plus ou moins fait leurs preuves dans des rôles à responsabilités, évidemment aucun d’entre eux n’a l’expérience ni le bagage globale de Chris Paul, mais la transition se doit d’être amorcée et les Suns auront de toute façon besoin d’un meneur titulaire pour épauler Devin Booker et Kevin Durant. A noter que dans cette liste seul Gabe Vincent sera free agent cet été et que pour les autres il devra donc en passer par de la négo et des assets à trouver pour un trade, à noter également que le nom de… James Harden a également été sorti du chapeau ces derniers jours.

Même si le passage de CP3 ne se sera pas traduit par des titres, pléonasme, un joueur pareil reste difficile à remplacer. James Jones est sur le doss, et on devrait logiquement avoir des nouvelles très vite !

Source texte : Jake Fischer