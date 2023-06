No name absolu il y a un an – ou jeune joker pour les suiveurs du championnat de France – Nadir Hifi fait aujourd’hui partie des quatorze français inscrits à la Draft NBA 2023. Et si on souhaite pousser la soustraction un peu plus loin, il est le 5e tricolore le mieux référencé de la cuvée.

“Je suis pas dans les mocks draft mais je pense que je mérite d’y être. Largement, au deuxième tour. Je sais que je fais pas deux mètres, que je tape pas des moulins, mais je mérite d’être au deuxième tour. Et je suis le meilleur joueur du deuxième tour.” – Nadir Hifi, à TrashTalk

Son profil grosso modo

Âge : 20 ans , 21 en juillet.

Poste : arrière/meneur , et un skillset à faire pâlir Kyrie Irving.

Équipe : Paris Basket , c’est tout frais.

Taille : 184 centimètres , et ça lui fait défaut auprès des scouts.

Poids : 82 kilos , rien à signaler.

Envergure : inconnue , parce que ses mensurations sont moins publiques que celles des autres.

Statistiques 2022-23 : 16,8 points, 2,7 rebonds et 3,4 passes de moyenne à 46,5% au tir (31 minutes de moyenne sur 33 matchs).

Comparaison : James Harden qui a mis les doigts dans la prise .

Prévision TrashTalk : 35e. Parce qu’on sait des choses que vous ne savez pas (non).

Son parcours

Nadir Hifi est un autodidacte. Bon, il n’a pas non plus dribblé sous la pluie en attendant qu’un GM à bord d’une limousine noire lui balance : “T’as du cran p’tit, présente-toi demain à 7h au 4 Pennsylvania Plaza !”. Son parcours à lui est plutôt “film français”, avec des refus en centre de formation, puis une porte ouverte à l’ESSM Le Portel, où Eric Girard – entraîneur de l’équipe fanion depuis 2012 – lui accorde sa confiance et l’aligne au sein de la meilleure équipe de la Côte d’Opale. Ouais, c’est moins sexy qu’un titre NCAA, mais à force de travail et de performances, Nadir est aujourd’hui sur le point d’entrer en NBA par la grande porte.

Sur le point ?

Ou presque. La plupart des mocks ne le recensent pas dans les 58 joueurs draftés. Ce n’est en aucun cas inquiétant : Nadir Hifi est habitué à ces scénarios de dernière minute, à cette déconsidération qui l’a rendu et continuera de le rendre plus fort. 39 points contre le Paris Basket à seulement 20 ans, l’exploit a été relayé mais… pas assez. “Même si c’est une très très grosse performance, je ne pense pas qu’on en ait assez parlé”, nous confiait Nadir Hifi le 10 avril dernier. Ceci explique cela : le meneur franco-algérien a décidé de se rapprocher des caméras en s’engageant pour trois saisons avec le Paris Basket. La capitale, l’accès y est si simple pour les observateurs désireux de se faire une idée par leurs propres moyens.

“Eh mais TrashTalk, comme Nadir a signé pour trois ans avec Paris… on oublie la NBA ?”.

Que nenni ! Nadir Hifi n’a a priori pas envie de retirer son nom de l’urne. L’avantage d’une signature au Paris Basket, c’est la possibilité d’être stashé comme l’a été Juhann Begarin par les Celtics. Sélection au second tour de la draft, puis hop, on laisse frire un an ou deux en Europe. Une sorte de prêt quoi. Il existe toutefois deux autres options. Primo, Nadir est drafté assez haut (27e par exemple) et rejoint d’emblée une franchise NBA sans passer par la case Paris Basket. Ça la fout mal pour le club de la capitale, mais c’est génial pour Hifi. Deuzio, aucune équipe ne le sélectionne et il se retrouve au sein d’un projet sportif grandissant, voué à intégrer l’EuroLeague dans deux ou trois saisons. Un plan B qui, selon ses propres dires, n’en est pas vraiment un : “Gagner l’EuroLeague, c’est un rêve”.

Pour l’heure, Nadir Hifi s’éclate à l’Adidas Eurocamp de Trevise. Une étape importante pour les prospects internationaux qui souhaitent se montrer aux yeux des scouts NBA. Sa première journée a début par une rouste sur la Team Asia, 109 à 49, comblée de highlights à la passe dont lui seul a le secret.

La connexion Nadir Hifi 👀 Enzo Shahrvin est en train de faire du sale, du très sale ! 😱@ParisBasketball x @EBPLO@NadirHifi x @EnzoShahrvin

💎 #PurBasketball #AdidasBasketball #AdidasEurocamp pic.twitter.com/V17lb887TV

— SKWEEK (@skweektv) June 9, 2023

Second et dernier match de la première journée, Nadir Hifi et son équipe « Eurocamp 2 » se sont retrouvés opposés à une formation plus solide. Résultat, un succès 93 à 76 et… la meilleure performance de la partie pour Hifi : 21 points à 7/12 au tir, 4 rebonds, 6 assists et 27 d’éval. Y’a pas meilleur timing pour ce genre de percée. On vous conseille d’ailleurs de vous poser devant la finale contre le premier du groupe A. C’est dimanche à 18h30, en direct sur Skweek TV.

Treviso Adidas Eurocamp day 2 : @NadirHifi x Rajon Rondo #Mazsportagency pic.twitter.com/pj5NsUCRkS

— Olivier MAZET (@OlivierMAZET) June 10, 2023

Ses atouts et ses faiblesses

Nadir Hifi est un pur attaquant victime d’un sens commun… bien trop commun : les petits joueurs sont mauvais défenseurs. Cette théorie ne s’applique pas à son profil hargneux et dur sur l’homme. Il lui reste bien entendu à progresser dans ce domaine (parfois trop pressé à l’interception, prend pas mal de risques) mais pour le moment – et à son jeune âge – ce côté-là du parquet est bien avancé.

Pour le reste, on liste dans la bonne colonne son step-back dévastateur, parfois contrasté par une mire de loin encore à régler (35% cette saison). Mais au vu de sa sélection de tirs – que J.R. Smith qualifierait d'”audacieuse” – Nadir Hifi s’en sort extrêmement bien. Sa mécanique est géniale. Ses fondamentaux sont démontrés : 122/145 aux lancers cette saison, “seulement” 2,1 ballons perdus par match pour une prise de risque très au-dessus de la moyenne. En fin de drive, le Franco-Algérien est excellent lorsqu’il s’agit de placer son corps – tout bonbon et tout gainé – en opposition à celui du protecteur de cercle. Y’a une bonne lecture du jeu, de temps en temps envahie par la frénésie du chrono. Attention à ne pas tenter une passe en fin de saut sans avoir pris l’info au préalable. Ça fait partie du jeu du bonhomme, mais ce fut cette saison assez récurrent pour être souligné.

En gros, Nadir Hifi est votre dose d’électricité pour cette année 2023. Une pile électrique qu’il est impossible de résumer à un step-back et 39 points une fois au chalet. Le profil est trop complet pour être simplifié. Le talent est trop obvious pour être ignoré. Et en plus de cela, il est Français. Alors décidément.

Alors si on résume…

Points forts :

Premier pas

Dribbles

Jeu de un contre un

Jeu de transition

Défense

Adresse à mi-distance

Total contrôle de son corps

Lancers-francs

Mental

Points faibles :

Taille

Prise de décision accélérée

Dans les mock Draft, ça dit quoi ?

NBA Draft Room l’annonce en 69e position

ESPN l’annonce en 72e position

Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur l’un des professionnels les plus aguerris de cette cuvée 2023 ! Possible steal pour la franchise NBA qui tentera le coup, à la seule condition qu’elle lui permette d’exprimer son basket sans entraves.