Devin Vassell prolonge aux Spurs pour 146 millions sur 5 ans !

La journée d’hier a décidément été très productive du côté de San Antonio ! Après leur Media Day, les Spurs ont annoncé la prolongation de Devin Vassell pour 5 ans et 146 millions !

Et hop une petite Woj Bomb pour agrémenter un peu le Media Day des franchises NBA. Membre de la Draft 2020 et donc éligible depuis cet été à une prolongation de contrat, Devin Vassell s’est mis d’accord avec San Antonio pour poursuivre l’aventure au Texas. Le deal est XXL : 146 millions de dollars sur cinq ans selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. C’est BEAUCOUP pour un joueur certes en pleine ascension mais à qui il reste encore des paliers à franchir pour devenir un joueur majeur en NBA. Vassell tournait à 18,5 points (avec 39% de loin), 3,9 rebonds et 3,6 passes en moyenne l’an passé avant qu’une blessure au genou ne vienne gâcher la seconde partie de sa saison.

Les Spurs tenaient à leur young core et ils n’ont pas hésité à mettre les billets verts sur la table pour le prouver. Après Keldon Johnson l’année dernière, c’est au tour de Devin Vassell de prolonger sur la durée à Fort Alamo. Ce montant parait aujourd’hui élevé mais il le sera moins si le joueur atteint le potentiel qu’on lui promet. Avec l’évolution du cap salarial et les montants toujours plus faramineux, ce contrat pourrait ainsi paraitre une bonne affaire d’ici quelques saisons. Le nouveau deal de Devin Vassell prendra effet à partir de la saison 2024-25, après la dernière année du contrat rookie, il se retrouve ainsi lié aux Spurs jusqu’en 2029.

Source texte : ESPN