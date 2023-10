Anthony Davis veut jouer… 82 matchs cette saison

Attendu par les journalistes de Los Angeles ce lundi lors du Media Day des Lakers, Anthony Davis a répondu à plusieurs questions le concernant, notamment sur sa durabilité qui représente chaque année un sujet sensible dans la Cité des Anges.

Avec Anthony Davis, c’est souvent le même refrain : quand il est sur le parquet, il fait partie des meilleurs two-way players de la NBA, mais peut-il éviter la case infirmerie ?

Durant sa carrière NBA, AD a connu d’innombrables petits bobos, et son record de matchs joués depuis son arrivée aux Lakers en 2019 est de 62. C’était lors de sa première saison à Los Angeles, celle du titre. Depuis ? 36 matchs joués en 2020-21, 40 en 2021-22, et 56 l’an passé. Face à ces chiffres, un journaliste couvrant les Lakers l’a interrogé sur ses objectifs en matière de durabilité cette année (via Swish Culture).

“Tous les ans, mon objectif est de jouer 82 matchs. Je n’ai rien fait de différent (par rapport aux précédentes intersaisons). J’ai pris un peu de repos, puis je suis retourné au travail, et désormais je suis prêt à démarrer. Tous les ans, je veux jouer tous les matchs pour aider l’équipe à gagner. Surtout avec mon rôle. Je sais que je suis une pièce importante de l’équipe, et je sais que ça nous aide quand je suis sur le terrain.”

S’il est difficile d’imaginer Anthony Davis faire une saison complète, voire même jouer ne serait-ce que 65-70 matchs au vu de son historique de blessures, il est clair qu’il représente un pilier de la réussite des Lakers. Quand il est en bonne santé et qu’il évolue à son meilleur niveau, autant défensivement qu’offensivement, il fait de Los Angeles une équipe que les adversaires n’ont pas vraiment envie d’affronter. La preuve lors des derniers Playoffs (sauf pour Dillon Brooks, et on a vu le résultat).

Croisons les doigts pour qu’il évite de se blesser en glissant sur une peau de banane…

