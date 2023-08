Comme attendu ces dernières semaines, les Lakers et Anthony Davis sont parvenus à un accord pour une prolongation de contrat. L’intérieur s’est engagé pour 3 ans supplémentaires, le montant du deal s’élève à 186 millions de dollars.

Alors qu’il pouvait potentiellement tester le marché dans un an en déclinant sa player option, Anthony Davis a préféré jurer fidélité aux Lakers avant même la reprise de la saison. Une fidélité qui va lui rapporter un joli chèque. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’intérieur des Lakers a prolongé pour 3 ans et 186 millions de dollars. C’est tout simplement la prolongation la plus chère de l’histoire de la NBA avec une moyenne annuelle de 62 millions, soit juste au-dessus du récemment prolongé Jaylen Brown (60 millions). Anthony Davis se retrouve désormais lié à la franchise Purple and Gold jusqu’en 2028, il aura alors 35 ans.

ESPN story on Lakers star Anthony Davis agreeing to a three-year, $186M extension— richest annual in NBA history: https://t.co/iyyD9hIlLJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023

En prolongeant Anthony Davis dès maintenant, les Lakers s’ôtent une épine du pied et surtout de devoir vivre avec le stress de cette fameuse player option en 2024. Alors que LeBron James peut lui aussi tester le marché l’été prochain, les Angelinos se seraient retrouvés avec un potentiel scénario de départ en masse de leurs stars. Là au moins, c’est clair, Davis ne bougera pas.

Forcément, la question du tarif se pose. Un Anthony Davis en forme et à 100% mérite totalement ce deal, surtout avec la hausse des prix des contrats. Il faudra juste espérer pour Rob Pelinka et les siens que les blessures ne viendront pas pourrir les choses. Anthony Davis a raté 35 matchs en moyenne sur les trois dernières saisons. Son passage au poste de pivot la saison passée lui a toutefois permis de retrouver un niveau digne de celui de 2020, où il avait aidé les Lakers à remporter leur dernier titre de champion NBA. Unibrow tournait à 25,9 points, 12,5 rebonds, 2 contres et 1,1 interception de moyenne en 2022-23.

Source texte : ESPN