Les Lakers peuvent souffler, ils empochent une deuxième victoire cette saison en battant les Pelicans 120 à 117. Dans un match où rien ne s’est passé comme prévu, les deux équipes se sont finalement départagées en prolongation. Une période supplémentaire qui n’aurait d’ailleurs jamais dû voir le jour… sauf que Matt Ryan en a décidé autrement.

Nous vivons dans un monde où les Lakers de Los Angeles ne sont pas sauvés par LeBron James ou Anthony Davis, mais bien par Matt Ryan, un type qui ressemble à ton voisin de pallier et qui bossait dans un cimetière il n’y a pas si longtemps que ça. True story. Lorsqu’il a décidé d’enfiler le costume du sauveur, les Lakers avaient d’ailleurs les deux pieds dans la tombe et se dirigeaient vers une sixième défaite en sept matchs. On s’explique.

Alors qu’ils avaient une avance confortable d’une quinzaine de points grâce à une énorme run en fin de second quart-temps, les Californiens ont décidé de tout foutre en l’air au retour des vestiaires. Pas de défense, des mauvais choix en pagaille, une attaque qui ne se trouve pas les yeux ouverts… À l’entame du dernier quart-temps, tout est à refaire et LeBron et ses sbires ne mènent plus que 82 à 79. Les minutes passent et le match a bien du mal à se choisir un gagnant, dans les dernières secondes LeBron James enchaîne les briques de manière incompréhensible et les Pelicans ne se font pas prier pour enfoncer les premiers clous sur la boîte en sapin. À quelques secondes du buzzer, alors que le score est de 111-108 en faveur des visiteurs, Lonnie Walker IV manque le tir de l’égalisation, rebond de Dyson Daniels qui se retrouve sur la ligne des lancers francs après une faute d’AD. On se dit alors que Darvin Ham ne fêtera pas un nouveau succès ce soir. Sauf que LA doit travailler avec le même marabout que l’équipe de France et le petit Dyson rate ses deux lancers. La suite semble sortie d’un asile psychiatrique, il reste 1.04 seconde à jouer, Austin Reaves balance une énorme pastèque dans le corner, Matt Ryan arrive à s’en saisir par l’opération du saint-esprit… ficelle, 111-111.

This slo-mo of Matt Ryan’s shot 🤯 pic.twitter.com/AdBK4H8ei8 — NBA (@NBA) November 3, 2022

La conclusion est tout aussi brouillonne, mais les Lakers finiront par triompher. Les troupes de Darvin Ham paraissent miraculées mais pourtant, tout n’est pas à jeter. La défense était au rendez-vous par séquences, sous la houlette d’un Unibrow à quatre contres. Le supporting cast a répondu présent avec notamment 28 pions de Lonnie Walker IV, le taux de réussite longue distance s’est encore « amélioré » – 27,8% à 10/36 – et il serait tout autre si le cyborg, qui affiche 0/7 du parking, n’avait pas multiplié les parpaings. Si les choix de LeBron James furent étranges tout au long du match, Russell Westbrook a quant à lui rendu une copie de sixième homme sans ratures avec 13 points, 9 offrandes et 7 rebonds en 25 minutes. Malgré les efforts de Zion Williamson (27 points) et de C.J. McCollum (22 points), New Orleans rentre donc bredouille à cause d’un Matt Ryan qui a finalement bien la tronche d’un chasseur de pélicans.

Vous ne rêvez pas, les Lakers enchaînent un deuxième succès de suite. Une victoire précieuse qui porte la signature de Matt Ryan alors bravo à lui et un grand merci au meilleur shooteur des Lakers pour avoir illustré à lui seul la grande folie d’un mercredi Panzani.

Source Texte : NBA.