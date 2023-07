Anthony Davis prolongé par les Lakers avant le début de saison ?

Auteur d’une grosse saison avec les Lakers, Anthony Davis pourrait se voir récompenser avec un nouveau contrat. Selon les dernières infos d’ESPN, le nouveau deal sera signé avant même le début du camp d’entraînement.

Repositionné au poste de pivot la saison dernière, Anthony Davis a montré qu’il était toujours l’un des intérieurs les plus dominants au sein de la Ligue. Avec 25,9 points, 12,5 rebonds et 2 contres en moyenne par match, Unibrow a joué un rôle crucial dans le parcours des Lakers, éliminés en Finale de Conférence par le futur champion Denver.

Les Angelinos sont donc satisfaits du visage montré par leur All-Star mais ils sont aussi conscients que celui-ci pourrait filer prochainement si rien n’est fait. Sous contrat jusqu’en 2025, Anthony Davis dispose d’une player option qu’il peut décliner pour tester le marché de la Free Agency dès 2024. Autant dire que les prétendants ne manqueraient pas pour un AD tout juste âgé de 31 ans.

Afin d’éviter tout risque, Rob Pelinka (General Manager des Lakers) a activé la seconde pour prolonger sa star. Selon Dave McMenamin d’ESPN, les signaux semblent positifs quant à un nouveau deal entre les deux parties. L’insider mise même sur le fait que Davis sera prolongé avant la reprise de l’entrainement en septembre. Il s’est ouvert au “Lowe Post” podcast (le podcast de Zach Lowe) sur ce dossier.

“Anthony Davis, selon Rob [Pelinka], est quelqu’un qui a très bien représenté les Lakers, que ce soit la façon dont il a joué malgré sa blessure au pied l’année dernière et le fait qu’il a été un élément majeur du titre gagné en 2020, et il veut continuer à avoir Anthony Davis en tant que Laker. Je ne suis pas trop préoccupé par la façon dont les choses se déroulent, que ce soit le nombre maximum d’années ou le montant maximum de dollars, cela reste à voir et cela sera décidé par Rich Paul, Rob Pelinka et Jeanie Buss.”

“Mais dans l’état actuel des choses, je m’attends à ce qu’un accord soit trouvé. Il s’agit en grande partie de reconnaître la valeur d’Anthony Davis et qu’il est impossible de reproduire ce qu’il apporte sur le terrain avec LeBron James lorsqu’il est en bonne santé, c’est tout simplement impossible.” […]

“Je suis persuadé qu’Anthony Davis arrivera au camp d’entraînement avec un nouveau contrat”.