Mais, pourquoi pleut-il aussi à l’intérieur ? Toujours cette même émotion quand monte un maillot au plafond d’une enceinte NBA. Le flocage chargé d’une histoire récitée quelques mètres plus bas, par les protagonistes l’ayant vécue de près. Au tour de Pau Gasol de se raconter. Moment hors du temps. Ça fait toujours du bien de se rappeler « why we play ».

À peine dix minutes de discours. La sobriété du joueur. Jamais dans le trop-plein. Les paroles passent un coup de fil, l’émotion leur répond. « Je ne peux pas continuer sans parler de la personne et du visage que je ne vois pas ce soir ». C’est à cet instant précis que tout est devenu compliqué. Une pensée directe pour Kobe Bryant, qui – dans le plus parfait des mondes – aurait assisté à la cérémonie depuis le premier rang. « Le frère qui m’a élevé, inspiré et challengé, pour devenir un meilleur joueur et un meilleur homme. Il me manque tellement. Il me manque tellement comme à tant d’entre nous. Je l’aime, et j’aurais aimé qu’il soit là avec Gigi. Mais je pense qu’il serait fier, et je sais qu’il attendait vraiment ce moment. Je t’aime mon frère ». Le seul moyen de séparer Pau Gasol et Kobe Bryant, était finalement qu’il arrive malheur à l’un d’eux. Deux joueurs fraternisés par le “passage” de l’un dans la franchise de l’autre. L’Espagnol a disputé 522 matchs sous le maillot des Lakers : pas beaucoup moins sans Kobe Bryant à ses côtés. Cet hommage d’une vingtaine de secondes était le morceau de la cérémonie que tout le monde attendait. Une cérémonie qui devait conserver le caractère d’une montée de maillot, à savoir centrée sur le protagoniste de la soirée. Dès lors, il est compliqué d’emprunter quatre ou cinq minutes pour célébrer Kobe Bryant. Pau Gasol est un homme pudique. Son émotion au moment d’émettre une pensée pour le Black Mamba ne trompe personne. Il garde beaucoup au fond de lui.

« Quand Pau prendra sa retraite, il aura son numéro dans les chevrons à côté du mien. J’attends avec impatience le jour où il prononcera son discours au centre du terrain devant tous les fans qui l’ont soutenu au fil des ans. Ce sera une soirée extraordinaire. » – Kobe Bryant, en 2018

Tous les fans présents au Staples Center pour cette réception des Grizzlies avaient sur leur siège un maillot de Pau Gasol. Y compris Jimmy Butler, coéquipier de Pau de 2014 à 2016 à Chicago, invité à la cérémonie. Bon, ce maillot offert est probablement un « replica » à la durée de vie de trois machines un peu chargées, mais le geste reste beau. Pas tous les soirs que la boutique physique fait une croix sur une grosse opportunité marketing. Un spectateur lambda vient assister à la rencontre, se remémore les années Pau Gasol pendant son speech et craque un PEL à la sortie. C’est comme ça que cela fonctionne normalement. Pour le coup, 20 000 dos quitteront l’enceinte couverts par le même flocage. Deux mots à consonnance hispanique. Le vêtement prohibé dans les rues de Villeneuve D’Ascq.