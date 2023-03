Sous le feu des projecteurs suite à son titre au Slam Dunk Contest, Mac McClung ne descend pas de son nuage. Le guard vient d’être nommé joueur de la semaine en G League !

La belle histoire continue pour Mac McClung. Champion du dernier concours de dunk, et signé par Puma dans la foulée, le meneur de 24 ans est depuis reparti en G League. De quoi retomber dans l’anonymat ? Pas du tout, puisque le joueur brille de mille feux à l’étage inférieur. Il vient d’ailleurs d’être nommé Joueur de la semaine.

An incredible run for Mac McClung 💪

After an outstanding performance at #ATTSlamDunk during #NBAAllStar, Mac McClung is back & making his mark. Averaging 28.7 PTS, 4.3 AST, 4.3 3PM and leading @blue_coats to a 3-0 record, McClung earned the title of G League Player of the Week. pic.twitter.com/GST9YpX8RS

