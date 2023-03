Lakers et Warriors font cliquer : près de 4 millions de téléspectateurs ont maté le duel de Californie

Adversaires le week-end dernier, Lakers et Warriors ont fait cliquer les foules. Selon la NBA, près de 4 millions de personnes étaient devant leurs écrans pour mater le match, une des meilleures audiences de ces dernières années en NBA.

Même sans LeBron James sur le terrain, le match entre les Lakers et les Warriors a su attirer la curiosité des fans NBA. Selon la Ligue elle-même, l’affiche du dimanche soir de la chaine ABC a rassemblé près de 3,95 millions de téléspectateurs. C’est la meilleure audience pour un match de saison régulière depuis 4 années, si on retire les matchs de Noel.

Sunday’s Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers game on ABC drew the largest non-Christmas regular season NBA audience on any network in four years. pic.twitter.com/S5iTrrYhdK — NBA Communications (@NBAPR) March 7, 2023

Comment expliquer ce pic ? Il y a évidemment le retour de Stephen Curry qui entre en compte. Absent depuis plusieurs semaines, le Chef a enfin pu remettre son short et les fans des Dubs avaient sans doute envie de voir leur chouchou rallumer le chalumeau. La perf monstrueuse d’Anthony Davis a aussi dû aider. Il y a également le contexte autour du match. La course aux Playoffs est particulièrement intense à l’Ouest et l’écart est mince entre les équipes virtuellement qualifiées pour la postseason et celles qui veulent valider le ticket.

De quoi rajouter un peu d’épice, surtout que les Lakers n’ont pas beaucoup de jokers à leur disposition. Difficile aussi d’omettre le fait qu’on parle de deux des équipes les plus suivies de la Ligue. Il y a enfin le timing du match : un samedi en début d’aprem pour le fuseau horaire américain et en prime time pour les Européens. Pas mal comme programme à garder d’un œil en passant à table ou pour digérer tranquillou dans le canap’.

Vu les audiences catastrophiques du All-Star Game, Adam Silver doit en tout cas se frotter les mains en voyant ces bons chiffres. La NBA attire encore (beaucoup) du monde.

Source texte : NBA Communications