Même si on n’attendait pas grand-chose du All-Star Game 2023, on a quand même été déçus devant le manque de compétition caractérisant la rencontre et l’absence totale de défense. Mais celui qui risque d’être le plus déçu de tous aujourd’hui, c’est bien le commissionnaire Adam Silver quand il verra les chiffres des audiences du All-Star Weekend.

Seulement 4,59 millions de téléspectateurs (sur TNT et TBS, rating de 2.2), à savoir le nombre le plus faible de l’histoire du All-Star Game. Oui, si l’on en croit les chiffres de Sports Media Watch, jamais aussi peu de monde n’avait maté le match des étoiles. Le précédent record de nullité en matière d’audience ? 6 millions en 2021. Autant dire que la NBA vient de toucher le fond.

NBA All-Star Game ratings, viewership *easily* the lowest ever. Plus:

— All-Star Saturday Night and Rising Stars also down to new lows

— Celebrity Game bucks trend of record-lows with an actual increase over last yearhttps://t.co/xvxxauztTO — Sports Media Watch (@paulsen_smw) February 22, 2023

De plus, cette chute ne concerne pas uniquement le match des étoiles. Regardez un peu les chiffres de la soirée de samedi et du Rising Stars Challenge :

NBA All-Star Saturday Night : 3,42 millions de téléspectateurs (sur TNT, rating de 1.6), plus faible chiffre en 20 ans

3,42 millions de téléspectateurs (sur TNT, rating de 1.6), plus faible chiffre en 20 ans Rising Stars Challenge : 888 000 téléspectateurs (sur TNT, rating de 0.49), plus faible chiffre dans l’histoire

La seule petite satisfaction, c’est le “succès” du… Celebrity Game, qui est passé de 1,29 million de téléspectateurs l’an passé à 1,40 million en 2023. Et même là, c’est un joueur NFL qui a volé la vedette à tout le monde…

Si l’absence d’un joueur comme Stephen Curry et les sorties prématurées de LeBron James et Giannis Antetokounmpo n’ont pas aidé, le All-Star Game a tout simplement perdu de son prestige à cause du piètre produit proposé aux fans. Et les audiences sont là pour sanctionner.

________

Source texte : Sports Media Watch