On ne va pas se mentir, ce match ne restera pas dans les annales. Ce match qui n’en était d’ailleurs pas un, regroupant à peu près tout ce qui fait que l’évènement a perdu pas mal de crédit depuis quelques années. Mais retenons la fête, retenons Salt Lake City qui brille, retenons LeBron, retenons Jayson Tatum. Allez, vite, et au lit.

Que dire après un match comme celui-là.

Que dire à part que l’on aura eu droit… à ce à quoi on s’attendait, c’est à dire pas grand chose en terme de basket-ball. Jayson Tatum et Jaylen Brown qui s’offrent un petit duel et qui enflamment la salle pendant une petite minute ? Sachez que vous allez assister ci-dessus aux trois seules actions défensives du match :



Pour le reste ? Prenons une grande respiration et allons-y gaiement. LeBron James et Giannis Antetokounmpo qui effectuent leur Draft en préambule du match, ça c’était plutôt cool et bon enfant. Giannis qui ne disputera d’ailleurs que quelques secondes de ce match, comme convenu, pour ne pas aggraver son entorse au poignet subie jeudi soir. LeBron ? Une première mi-temps passée à s’éclater, et un hommage de plus à la pause, parce qu’il le vaut bien.



LeBron donc, Joel Embiid, Lauri Markkanen, Kyrie Irving ou encore Jaylen Brown s’éclatent, Paul George et Damian Lillard jouent à celui qui enverra le plus de briques, le premier quart-temps se termine sur une égalité et, spoiler, la Team Giannis remportera les trois autres.

Parce que le score, très clairement, tout le monde s’en fout. Kyrie Irving et Donovan Mitchell rentrent en beef, LeBron décide de ne pas jouer en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps qui sera le théâtre d’une incroyable explosion de Jayson Tatum, auteur ce soir de 55 points et donc nouveau propriétaire du record offensif all-time dans un All-Star Game, piqué à Anthony Davis et ses 52 points. JT qui sera logiquement élu MVP du match, à l’issue d’une rencontre où quelques sourires nous auront néanmoins sauvé la soirée même si, clairement, ladite soirée ne rentrera pas au Panthéon de notre mémoire.

Tout ça pour ça comme dirait l’autre, mais ce que l’autre ne sait pas c’est que, nous… on le savait. On sait à quoi ressemble un All-Star Game, on sait à quoi s’en tenir quand on mate un All-Star Game. Alors on ne se plaint pas. On le dit que c’était pas fou, loin de là, mais on le savait alors on n’en fait pas tout un fromage. La suite ? Quatre jours et trois nuits de repos, et après une telle bouse, on l’a probablement bien mérité.