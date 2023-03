NBA – le récap du jour : encore une semaine à l’infirmerie pour Collin Sexton

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le Jazz sera privé de Collin Sexton pour une semaine supplémentaire. Pour rappel, il est touché aux ischios et n’a pas joué depuis le 15 février dernier. (Source : The Athletic)

Comme prévu, le joueur du Thunder Kenrich Williams est passé sur le billard pour se faire opérer du poignet. Sa saison est terminée. (Source : Oklahoman Sports)

Le nouveau joueur des Bucks Goran Dragic ne va pas faire ses débuts tout de suite avec Milwaukee, lui qui a bobo au genou. Aucune date n’a pour l’instant été annoncée. (Source : Milwaukee Journal Sentinel)

Absent depuis cinq matchs, D’Angelo Russell se rapproche du retour chez les Lakers. Le meneur est listé incertain cette nuit face aux Grizzlies.

