La NBA regorge d’athlètes fous et de talents incroyables, mais parfois certains passent au travers de leurs matchs. Ça arrive. Cela a inspiré LeBron James hier soir sur Twitter qui s’est permis d’être taquin. Pour lui, son fils Bronny James est déjà meilleur que certains joueurs NBA.

La NBA est sûrement la seule ligue au monde où on peut voir des mecs sautés à plus de trois mètres, tout en pesant plus de 110 kilos et en faisant 2m15. Des athlètes incroyables qui ont travaillé dur pour atteindre ce niveau. Mais c’est vrai certains soirs, ce n’est pas le bon jour et les performances ne sont pas tops. Cela a été le cas hier soir pour LeBron James qui était d’humeur chambreur hier depuis son salon. Il a animé la fin de la nuit par un tweet qui sent bon le trashtalk où il assure que son fils, Bronny James, est meilleur que certains joueurs NBA.

“Man, Bronny est définitivement meilleur que certains de ces mecs que j’ai vu sur le League Pass aujourd’hui. C’était vraiment hilarant.” – LeBron James

Man Bronny definitely better than some of these cats I’ve been watching on league pass today. Shit lightweight hilarious 🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) March 7, 2023

Une déclaration culottée sachant que Bronny est encore au lycée et devra attendre encore un an et demi avant de pouvoir se présenter à la draft 2024. Le guard tourne actuellement à 14 points, 5.5 rebonds, 2.7 passes et 1.8 interceptions de moyenne. Des stats vraiment correctes en amont des Playoffs pour le petit de Sierra Canyon. Selon Jonathan Givony d’ESPN, il pourrait être drafté aux alentours de la 10e place. Mais, il reste du temps pour que la prédiction diminue ou augmente.

Cela influencera le choix de LeBron à la fin de son contrat chez les Lakers. Depuis longtemps, le King ne s’en cache pas, il veut jouer avec son fils pour encore marquer l’histoire, mais surtout pour son plaisir personnel. Difficile de penser que les Lakers tomberont juste pour drafter Bronny et pouvoir garder le père. LeBron James jouera certainement pour une dernière franchise avant de dire au revoir en 2030. Cette dernière peut même être les Clippers, se trouver derrière les montagnes reculées de Salt Lake City ou dans les champs de l’Indiana, ça ne changera pas sa décision.

En attendant, le King pense que son prince joue déjà au niveau NBA pendant qu’il repose son pied et regarde les matchs à la télé. Au final, LeBron est comme nous : un gars simple qui mate de la NBA et qui tweet dessus… aléatoirement parfois.