En forme depuis le All-Star break, les Warriors ont su tirer du milieu de l’Ouest pour se retrouver dans une situation un chouïa plus confortable que les autres équipes derrières. Klay Thompson, confiant des derniers résultats des Guerriers, pense qu’ils ont encore une chance d’aller décrocher un back-to-back. Le chemin est encore long pour en arriver là…

Les Warriors sont dans une bonne dynamique et ça s’entend. 5ème de l’Ouest, l’équipe de la Baie n’avait plus perdu depuis le 24 février. Cinq victoires à domicile au Chase Center contre les Rockets, les Wolves, les Blazers, les Clippers et les Pelicans. Les Lakers d’Anthony Davis sont finalement ceux qui mettront un terme à la série des Guerriers.

À l’issue du match, Klay Thompson a été invité invité par NBC Sports Bay Area à se projeter sur la suite de la saison de Golden State. Le quintuple All-Star paraissait pour le moins ambitieux.

« On est très confiant. Je crois l’avoir déjà dit : je ne douterai jamais de ce groupe ou bien de cette franchise. On a encore beaucoup en nous, et on peut se placer en bonne position pour finir l’année là où on veut » – Klay Thompson

Steph believes the Dubs are still “a tough matchup for anybody” despite the their ups and downs this year pic.twitter.com/msAtRG8Ynk — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 6, 2023

Finir l’année là où on veut ? Grossièrement, au bout du mois de juin quoi. De Stephen Curry à Steve Kerr, plusieurs membres de Golden State ont déjà temporisé sur la mauvaise passe des Warriors pour rappeler que le temps était encore du côté des Warriors. Le début de la remontée s’est effectué avec brio, il faut désormais maintenir le cap pour espérer aller chercher un top 4 et l’avantage du terrain au premier tour. Expérimentés, ces Guerriers sont capables de tout en Playoffs. La raison principale aux déclarations de Klay Thompson ? Sans doute que oui… mais si parler c’est bien, agir c’est mieux.

Il reste encore beaucoup de chemin à Golden State pour aller chercher le back-to-back. Mais comme souvent au basket, attention à ne pas sous-estimer le cœur d’un champion !

Source : NBC Sports Bay Area