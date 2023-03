Expulsé pour la première fois de sa jeune carrière face aux Nuggets, Scottie Barnes a-t-il été sanctionné à tort par l’arbitre Scott Foster ? Petit retour sur l’un des épisodes chelous de la nuit dernière.

Il reste une trentaine de secondes à jouer entre Denver et Toronto, les Nuggets comptent un point d’avance au tableau d’affichage. Jamal Murray réussit à trouver Aaron Gordon près du cercle et l’ailier va chercher deux lancers face à Jakob Poeltl. Jusque-là rien de bien magique dans cette action mais, quelques instants plus tard, l’arbitre Scott Foster s’emballe et pointe la sortie à Scottie Barnes ! Que s’est-il donc passé sur le parquet de la Ball Arena ?

Scottie Barnes was ejected for the first time in his career on this play in the final seconds of the game. pic.twitter.com/ebyhWL9Twt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 7, 2023

À première vue, difficile de vraiment comprendre la fureur du célèbre arbitre, car la réaction du joueur n’a rien d’explosive. Il y a un geste de dépit après le call mais comme tous les Raptors en général. Le plus drôle, c’est que même les autres arbitres présents ne semblent pas avoir remarqué quoique ce soit, c’est une décision prise par Foster et lui seulement. Interrogé après le match, le grand pote de Chris Paul (non) a expliqué que ce sont certains mots prononcés par Barnes qui avaient conduit à son expulsion, ce dernier ayant remis en cause l’intégrité des arbitres.

Scott Foster on the Scottie Barnes ejection: “He was ejected on one technical foul because he used verbiage that which directly questioned the integrity of the crew.” — Josh Lewenberg (@JLew1050) March 7, 2023

Scottie a-t-il marmonné quelques mots en scred à l’encontre du corps arbitral ? Le Raptor avait lui une autre version à offrir.

“Je me parlais à moi-même et je pense qu’il s’est offensé et il m’a expulsé.”

Alors, plutôt la parole de l’arbitre ou celle du joueur ? Difficile de trancher mais cette décision a en tout cas été particulièrement mal vécue par les Raptors, puisqu’elle impactait énormément l’issue d’un match très indécis (Denver a pu prendre 4 points d’avance à 30 secondes du terme grâce au lancer bonus). Nick Nurse a évidemment critiqué l’arbitrage en conférence de presse en expliquant qu’il n’y avait rien et que ça avait bousillé la fin de la rencontre.

“There was absolutely nothing there.” Nick Nurse chats about the call on Scottie Barnes. pic.twitter.com/WvG7n1kwzJ — Sportsnet (@Sportsnet) March 7, 2023

Fred VanVleet lui a emboîté le pas face aux questions des journalistes. Des propos rapportés par Eric Koreeen de The Athletic.

“Le match est parti en vrille. C’est dommage de voir un grand match gâché”

Il sera à présent intéressant de voir si la NBA donne raison à Toronto ou à Scott Foster, même si on sait que cela ne changera rien au résultat du match. On ne risque pas de décolérer de sitôt du côté de l’Ontario.

Source texte : The Athletic / TSN Sports