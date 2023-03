Après une nuit forte en émotions entre la prolongation à Cleveland, le duel Embiid/Harden vs Haliburton et Damian Lillard qui cale un beau triple-double, rebelote ce soir avec un duel de géant Embiid/Gobert et la cérémonie des Lakers qui retirent le maillot de Pau Gasol.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Bucks

1h : Pistons – Wizards

1h30 : Knicks – Hornets

1h30 : Wolves – Sixers

2h : Rockets – Nets

2h : Thunder – Warriors

2h30 : Mavericks – Jazz

4h : Lakers – Grizzlies

# À NE PAS MANQUER

Lakers – Grizzlies (4h) : certes le match est tard, mais il est immanquable. Pourquoi ? Tout simplement car c’est plus qu’un match, c’est un match avec une cérémonie. Une cérémonie pour une légende des Lakers à la Crypto.com Arena. Les Angelinos retirent en effet le maillot n°16 de Pau Gasol, qui monte aux côtés de tellement d’autres joueurs historiques.

À côté de ça, il y a un match de basket à jouer contre des Grizzlies dans le dur et privés de Ja Morant pour les raisons qu’on connaît. L’occasion parfaite pour Los Angeles de remonter dans le play-in en cas de victoire. Ça passera de nouveau par un Anthony Davis dominant, bien que la raquette de Memphis soit très solide. En face, on parle notamment de Jaren Jackson Jr, candidat au DPOY. Et même si les Oursons ne posséderont pas leur franchise player, ils ont déjà montré qu’ils pouvaient gagner sans lui. Le collectif est présent et il y a une deuxième place à conserver face à l’assaut de Sacramento.

# À SUIVRE ÉGALEMENT